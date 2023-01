Sanità, nel Ponente già esaurite le graduatorie del maxi concorso per l’assunzione degli infermieri

Liguria. Sono già esaurite alcune graduatorie del maxi concorso indetto da Alisa per l’assunzione di 700 infermieri in tutta la Liguria. Il via libera era arrivato quattro mesi fa. E nell’area di Genova, su 1.183 candidati risultati idonei, sono 335 quelli ancora disponibili per le necessità di ospedali e aziende sanitarie.

I dati sono stati comunicati dall’assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola in risposta a un’interrogazione del consigliere regionale Gianni Pastorino di Linea Condivisa: “Alla data odierna la graduatoria dell’ambito ottimale del Ponente, formata da 392 candidati, è esaurita. Sono stati assegnati 77 infermieri alla Asl 1 e 187 infermieri alla Asl 2 del Levante”.

Meno critica la situazione nel resto della regione, dove si può ancora attingere personale dagli elenchi del maxi concorso. Nel Levante risultano ancora 370 unità disponibili su 675 totali a fronte di 130 assunzioni in Asl 4 e altre 121 in Asl 5. A Genova lo scorrimento della graduatoria è arrivato a due terzi: sono stati assunti 215 infermieri in Asl 3, 197 al San Martino, 93 al Galliera, 21 al Gaslini e 2 all’Evangelico.

“I concorsi – ha poi commentato Gratarola – andrebbero effettuati per area vasta in modo da evitare la generazione di una graduatoria unica che poi crea la necessità di spostamenti tra territori distanti, con movimento che sono complessi ma soprattutto creano ritardi. Dopo la copertura dei posti messi a bando Alisa ha fatto una ricognizione per verificare se vi fossero ulteriori bisogni. Per fortuna in Asl 2 è stato creato un contenitore dedicato alle esigenze potenziali e improvvise, visto che la graduatoria a tempo indeterminato si è esaurita molto prima di altre”.

In un primo momento le assunzioni erano state “contingentate” da Alisa per non lasciare le Rsa gestite dai privati senza personale. La Regione aveva quindi aperto alla possibilità di lasciarli “in prestito” alle strutture, pur applicando il contratto e la retribuzione previsti dalla sanità pubblica. A dicembre, poi, il via libera allo scorrimento delle graduatorie che ha dato almeno parzialmente ossigeno a ospedali e Asl alle prese con croniche carenze di personale.