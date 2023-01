San Valentino a Pietra Ligure, AsinOlla presenta il “Donkey spa”

Pietra Ligure. Vivi una experience unica e speciale per la giornata di San Valentino. Ad Asinolla sarà possibile con il “Donkey spa”: un’attività all’insegna di coccole e tenerezza da regalare e condividere con la persona che ami.

L’iniziativa è un vero e proprio percorso di “benessere naturale”, tra animali, natura e relax: si darà spazio alla lentezza, al modello “slow”, guidati dagli asini che più di altri animali sono inclini alla riflessione e alla calma.

Per San Valentino il parco di Pietra Ligure propone le sue “gift card esperienziali”.: collegandosi al sito www.asinolla.it si potrà scegliere ed acquistare in autonomia slow trekking con gli asini, passeggiate a cavallo anche di coppia, lezioni di equitazione e il “Donkey spa”, quest’ultima trasformata per l’occasione in un “pacchetto” di attività dedicato alla coppia.

Ecco, quindi, la possibilità di un regalo originale a coloro che amano stare a contatto con la natura o desiderano vivere un’esperienza insolita, in una location che racchiude tutta la bellezza della riviera ligure.

“Per le coppie e tutti gli innamorati un San Valentino speciale con AsinOlla grazie alla nostra offerta di attività con asini e cavalli, in un contesto naturalistico capace di far emozionare e rilassare…”.

“Ideale per quanti desiderano staccarsi dalla frenesia quotidiana e condividere con la persona che si ama una giornata davvero particolare” afferma la presidente del parco pietrese Maria Teresa Bergamaschi.