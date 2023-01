Saldi invernali, per Confcommercio +10% di spesa: “Ora spostare a fine stagione le vendite scontate”

Savona. I commercianti savonesi guardano con discreta fiducia all’inizio dei saldi, sulla scorta di un andamento positivo dello shopping natalizio. Rimangono, invece, tutte le perplessità della categoria di fronte al proliferare di offerte incontrollate e ad una data che continua ad essere troppo anticipata per proporre le vendite scontate e di fine stagione. Tra le criticità, inoltre, le troppe promozioni, autorizzate e non, praticate dalla grande distribuzione e dai colossi dell’online praticamente in ogni momento dell’anno.

Così Confcommercio Savona sul via ai saldi invernali che in Liguria scatteranno, come in quasi tutta Italia, giovedì 5 gennaio. A livello nazionale saranno 15,4 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato e ogni persona spenderà circa 133 euro, per un giro di affari di 4,7 miliardi di euro.

“Il tessuto commerciale chiude con il segno più il periodo di vendite natalizie e in vista dei saldi ci aspettiamo una spesa del 10% in più rispetto allo scorso anno. In particolare saranno le località a vocazione turistica a beneficiare del primo weekend di vendite ribassate per i tanti visitatori annunciati nel weekend della Befana in riviera” sottolinea la responsabile di Federmoda Savona Donata Gavazza.

Previsioni positive non solo per il settore abbigliamento e calzature, ma altri comparti merceologici saranno interessate dagli acquisiti a prezzi ridotti. “E si spera, nonostante le difficoltà del momento, in una tenuta dei nostri piccoli negozi di quartiere e di prossimità“.

“La stima di crescita sarà tuttavia maggiormente utile alla liquidità piuttosto che ai guadagni, che confidiamo possano arrivare dalla rinnovata fiducia che i consumatori ripongono con sempre maggiore frequenza nei nostri negozi orientati verso future strategie legate alla sostenibilità e all’innovazione”.

“Saranno saldi molto apprezzati dai consumatori per l’ampia scelta di prodotti di moda, tendenza e qualità. E saranno veramente tanti ed ottimi gli affari che si potranno fare negli esercizi commerciali e nelle boutique delle nostre città”, assicura Gavazza .

L’associazione ha stilato il decalogo con cinque consigli per i consumatori che si preparano ai saldi. Si parte dai cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. La prova degli abiti è rimessa alla discrezionalità del negoziante, mentre per i pagamenti le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante. I capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibile, inoltre, il negoziante è obbligato a indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.

“Come Federmoda, in occasione di questi saldi invernali, abbiamo messo in atto una vera e propria task force per monitorare la situazione e fare pressing per una modifica della data di inizio delle vendite scontate. Già quest’anno c’è stata una certa uniformità a livello nazionale, ma ora serve il passo successivo e spostare davvero a fine stagione le promozioni” aggiunge.

“Auspichiamo che questa possa essere una delle misure a sostegno del commercio e delle sue piccole e medie imprese sul territorio” conclude la responsabile Federmoda.