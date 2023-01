Sabato 14 l’ultimo open day all’istituto Falcone di Loano

Loano. Si svolgerà sabato 14 gennaio 2023 dalle ore 9.00 alle 12.00 l’ultimo Open Day per conoscere l’offerta formativa dell’Istituto Giovanni Falcone di Loano, con i suoi due settori: economico e tecnologico.

Per prenotare la visita dell’Istituto è possibile inviare una mail all’indirizzo orientamento@isfalcone.edu.it oppure telefonare al numero 320 4363135.

Inoltre martedì 17 gennaio dalle 14.30 alle 16.30, gli studenti delle classi Terze della scuola secondaria di primo grado potranno partecipare, senza necessità di prenotare l’incontro, a diverse attività pratiche di orientamento nei laboratori di Chimica, Scienze, Grafica, Informatica, CAD, Lingue, Moda e Fotografia guidati dai docenti e con l’assistenza degli alunni dell’Istituto.

In entrambe le giornate del 14 e del 17 gennaio, negli orari degli incontri, la segreteria sarà aperta per le iscrizioni in presenza.

Per informazioni e iscrizioni si ricorda che è attivo lo Sportello Iscrizioni presso l’Istituto con i seguenti orari:

Tutti i giorni dalle 8:00 alle 13:30

Lunedì pomeriggio dalle 14:30 alle 16:00

Sabato 14 gennaio dalle 9:00 alle 12.00

Martedì 17 gennaio dalle 14.30 alle 16:30