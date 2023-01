Rugby, torna in campo il Savona: la prima di ritorno è contro la capolista Union Monferrato

Savona. Riparte il campionato di Serie B per il Savona che, nella prima giornata del girone di ritorno, affronterà al Lungo Tanaro di Asti l’Union Monferrato, attuale capolista del Girone 1.

Una sfida molto impegnativa per i biancorossi, così come per le altre prime squadre liguri impegnate nel weekend. Domenica infatti tornerà in campo anche la Serie A e l’Aircom Recco e il Cus Genova andranno a caccia di importanti punti per evitare la retrocessione, sempre più vicina. I recchelini affronteranno al CarliniBollesan l’ASR Milano, mentre i genovesi saranno impegnati nella trasferta a Moletolo contro il Parma.

Anche in Serie C nel girone promozione le due liguri delle Province dell’Ovest e dello Spezia saranno impegnate in interessanti test, entrambe casalinghi. Domenica nella Serie C interregionale, per la Coppa Mare & Monti, i due test programmati fra i cadetti del CUS Genova e i Lions Tortona, nonchè fra Amatori Genova e CUS PO, attirano un certo interesse per la classifica aperta a tutti gli esiti.

L’intenso fine settimana prevede altri numerosi appuntamenti per le categorie giovanili con partite fuori regione ma anche a Cogoleto, al CarliniBollesan di Genova, al Denis Pieroni di La Spezia ed al Pino Valle d’Imperia ed al Comunale di Sanremo.

SERIE A – GIRONE 1 (I GIORNATA RITORNO) domenica

AIRCOM Pro Recco – ASR Milano (h. 15,00 Carlini-Bollesan/Genova arb. Marazzo C.)

Parma – CUS Genova (h. 14,15 Moletolo/Parma arb. Erasmus J.)

Biella – Noceto

PROMOTICA I Centurioni – Parabiago

CUS Milano – Amatori Alghero

TK GROUP VII Torino (in sosta)

CLASSIFICA: Parabiago punti 40, Noceto 35, I Centurioni 34, CUS Milano 29, VII Torino e Parma 27, Biella 25, A.S.R. Milano 24, Alghero 16, CUS Genova 7, Pro Recco punti 5.

SERIE B GIRONE 1 (I GIORNATA RITORNO) domenica h 14,30

Unione Monferrato – Savona (LungoTanaro/Asti arb. Paparo M.A.)

Tutto Cialde Lecco – Bergamo

Amatori Capoterra – Varese

Amatori&Union Milano – PROBIOTICAL Amatori Novara

R.C. Piacenza – Olbia

Ivrea (in sosta)

CLASSIFICA: Unione Monferrato punti 43, Amatori&Union Milano e Amatori Capoterra 38, Bergamo e Lecco 35, Piacenza 29, Savona 17, Ivrea e Varese 14, Novara 4, Olbia punti 2.

SERIE C PROMOZIONE G. 4 (V G. ANDATA) domenica h. 14,30

Province dell’Ovest – Rivoli (Marchesani/Calvari arb. Anselmi M.)

DF Ferroviaria Spezia – Stade Valdotain (Pieroni/La Spezia arb. Vullo L.)

Volpiano – Biella2

San Mauro – Rho

CLASSIFICA: Rho punti 20, San Mauro 15, R.C. Spezia 12, Stade Valdotain (*) 10, BiellaB (*) 6, Rivoli e Volpiano 5, Province dell’Ovest punti 0. (*): 1 gara in meno

SERIE C LIGURIA/PIEMONTE (III GIORNATA ANDATA) domenica

Amatori Genova – CUS PO (h. 14,30 Calcagno/Cogoleto arb. Cassinelli I.)

CUS Genova – Lions Tortona (h. 12,00 Carlini-Bollesan/Genova arb. Zaami S.)

UR Riviera – Alessandria (h. 14,30 Pino Valle/Imperia arb. Scopelliti L.)

CLASSIFICA: CUS PO, CUS Genova e Lions Tortona punti 9, Amatori Genova 2, UR Riviera 1, Alessandria punti 0.

UNDER 17 INTERREGIONALE ZONA 2 (I GIORNATA RITORNO)

Amatori Genova – Province dell’Ovest (dom. h. 11,00 Calcagno/Cogoleto ARB. Kamili J.)

Amatori&Union Milano – Unione Monferrato (sab. h. 17,30 Crespi/Milano arb. Bagarolo D.)

San Mauro – CUS Torino (sab. h. 17,00 D’Altorio/San Mauro T.se arb. Chiarle R.)

Parabiago – Lainate (dom. h. 14,00 Mandela/Lainate arb. Mencarelli A.)

CLASSIFICA: Amatori&UnionMilano (*) punti 35, Province dell’Ovest e CUS Torino 18, Parabiago 17, Amatori Genova e San Mauro 15, Unione Monferrato 9, Lainate (*) punti 1. (*): 1 gara in più

UNDER 17 TERRIT. LIGURE/PIEMONTESE (II G. RIT.) domenica

CUS Genova – Savona (h. 10,00 Carlini-Bollesan/Genova arb. Poggi D.)

Province dell’Ovest2 – U.R.P. Alessandria (h. 12,30 Pieroni/La Spezia arb. Catano M.)

UR Riviera (in pausa)

CLASSIFICA: CUS Genova punti 24, Province dell’Ovest2 (*) 12, Savona 8, UR Riviera 7, U.R.P. Alessandria 5. (*): 1 gara in meno

UNDER 15 II FASE – CONSOLIDAMENTO (XI GIORNATA) Sabato

CFFS Vespe Cogoleto – Amatori Genova (h. 16,00 Calcagno/Cogoleto arb. Kamili J.)

RC Spezia/Pro Recco – CUS Genova (h. 14,00 Pieroni/La Spezia arb. Catano M.)

UR Riviera – Province dell’Ovest (h. 16,00 Pino Valle/Imperia arb. Ardoino Al.)

UNDER 11/9/7 II FASE (VIII GIORNATA) Sabato

10,00 Calcagno di Cogoleto: CFFS Vespe Cogoleto/Amatori Genova/Pol. CAP&S/Pro Recco/Tigullio

14,00 Carlini-Bollesan di Genova (U9/U7): CUS Genova/Province dell’Ovest/Superba

15,30 Carlini-Bollesan di Genova (U11): CUS Genova/Province dell’Ovest/Superba

15,30 Comunale di Sanremo: Sanremo/Imperia/Reds