Ruba legna da un condominio: viene scoperto, si dà alla fuga e investe un residente con il camion

Liguria. Mentre caricava sul suo camion la legna accatastata nei pressi di un condominio, è stato sorpreso da un residente: salito di corsa sul mezzo, per dileguarsi ha travolto l’uomo che cercava di fermarlo, investendolo. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi, alle prime luci, a Santo Stefano Magra.

I fatti, ricostruiti dalla Polizia locale del comune di Santo Stefano, guidata dal comandante Perroni e riportati dalla giornale on line Citta della Spezia: un uomo, come detto, stava caricando la legna del condominio; una donna, affacciatasi alla terrazza di casa, se n’è accorta, dicendo al soggetto di desistere, senza esito. Così lei si è rivolta a un vicino, che si è precipitato nel piazzale per fermare l’uomo; nel mentre è stata allertata al Polizia locale santostefanese.

La persona che stava caricando legna, come rilevato dai riscontri della Polizia locale, una volta che il residente del condominio è sceso per fermarlo, si è messo alla guida del camion per fuggire, investendo – volontariamente, spiegano gli inquirenti – la persona che gli aveva fatto saltare i piani e che si era posta di fronte al mezzo per bloccarlo. E che ha riportato lesioni giudicate guaribili in quasi quattro mesi.

Gli agenti, rapidamente giunti sul posto coordinati dal vice comandante Prassini, hanno provveduto a bloccare la persona, impedendone la fuga. Quindi, le indagini coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica Claudia Merlino, che hanno potuto contare sugli elementi acquisiti dagli agenti santostefanesi, hanno portato alla denuncia dell’uomo, 36enne incensurato residente nella provincia della Spezia, che dovrà rispondere di tentata rapina con lesioni gravi, con pena che può arrivare a vent’anni di reclusione e multa fino a 4mila euro.