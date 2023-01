Ruba attrezzi agricoli del valore di 5mila euro in una cascina a Millesimo: 53enne denunciato

Millesimo. Al termine di una rapida attività d’indagine, i carabinieri della stazione di Millesimo hanno identificato e denunciato a piede libero alla Procura savonese, un uomo 53enne calabrese ma residente in Val Susa nel torinese, per furto aggravato commesso in una cascina di Millesimo.

Secondo gli accertamenti dei carabinieri, l’uomo a bordo di proprio autocarro aveva anche già trasportato la refurtiva in parte al paese di origine in Calabria e la restante nella propria residente in provincia di Torino.

I militari di Millesimo, a questo punto, raccolti tutti gli elementi, ottenuti dall’incrocio delle informazioni assunte e dall’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza cittadine, sono riusciti ad individuare l’autore del furto.

Con l’esecuzione di un decreto di perquisizione concesso dall’Autorità Giudiziaria savonese, eseguito presso le abitazioni sia torinese che calabrese, è stata recuperata tutta l’attrezzatura agricola asportata alla vittima, tra la quale una motocarriola, del valore complessivo di circa 5mila euro, avendo anche la conferma della responsabilità dell’uomo.

L’operazione odierna “conferma l’attenzione dell’Arma locale nel prevenire e reprimere i reati predatori, in particolare verso le abitazioni fuori dai centri urbani. Si invita tutta la popolazione, in caso di necessità reale o presunta, a contattare un Comando dell’Arma o a non esitare a chiamare il ‘112’ quando si verificano queste situazioni. L’Arma è sempre pronta ad aiutarvi”.