Rompe il finestrino e tenta di rubare un marsupio dal sedile, “topo d’auto” arrestato a Spotorno

Spotorno. Ieri sera i carabinieri della stazione di Spotorno hanno arrestato un cittadino italiano responsabile di furto su autovettura.

Da alcuni giorni era stata segnalata nella zona un’auto sospetta, che i militari spotornesi stavano tenendo d’occhio. Durante uno specifico servizio, nella serata di ieri gli operatori hanno notato proprio quel mezzo parcheggiato sulla via Aurelia e hanno deciso di sottoporlo a controllo.

Quando si sono avvicinati al veicolo, i militari hanno notato che un giovane che stava tentando di rubare un marsupio posto sul sedile di un’autovettura parcheggiata nelle immediate vicinanze; questo dopo aver mandato in frantumi il finestrino posteriore con un frangivetro a molla. Il ragazzo è stato subito bloccato.

A seguito di perquisizione, è emerso che il giovane fermato era decisamente ben equipaggiato per commettere furti su autovetture: infatti indossava guanti da lavoro (per non lasciare tracce utili alle indagini) ed era in possesso anche di forbici da elettricista e di un punzone di acciaio con la punta limata e fresata per riprodurre il profilo delle chiavi da autovettura, cioè un vero e proprio “passepartout”.

Tutta l’attrezzatura è stata sequestrata. L’arrestato sarà giudicato oggi con rito direttissimo.