Rivieracqua, nuova denuncia di Assoutenti: “Acquedotto rotto a Diano. Possibili disagi anche ad Andora”

Andora. “Ancora disagi nel Ponente ligure da parte di Rivieracqua”. A denunciarlo è Assoutenti proprio nel giorno della raccolta firme lanciata ad Andora per “chiedere a Rivieracqua il risarcimento dei danni subiti”.

“A causa di una perdita dell’acquedotto Roja 1 a Diano Marina, si rendono necessari interventi urgenti di riparazione sulla tubazione presente in comune di Diano Marina in Via Torino all’altezza del civico 40″, hanno fatto sapere da Assoutenti.

Non solo. Nella medesima nota, Rivieracqua annuncia che “i lavori, iniziati alle 9, si protrarranno per l’intera giornata di oggi, mercoledì 4 gennaio, con conseguenti probabili disservizi (cali di pressione e transitorie interruzioni nell’erogazione dell’acqua) nel servizio idropotabile nei Comuni di Imperia, Diano Marina, Diano S.Pietro, Cervo, San Bartolomeo al mare ed Andora“.

“Ancora una volta Rivieracqua – afferma il presidente di Assoutenti Furio Truzzi – sta causando non pochi disagi alla popolazione. La cittadinanza è stufa: questi disservizi devono essere indennizzati agli utenti”.