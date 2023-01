Rischio idrogeologico, 150mila euro al consorzio del Canale Lunense e per il Comune di Pontinvrea

Pontinvrea. La giunta regionale della Liguria ha stanziato 150mila euro per il consorzio di bonifica e irrigazione del Canale Lunense e per il Comune di Pontinvrea per interventi e progettazioni utili alla mitigazione del rischio idrogeologico.

Al Consorzio di bonifica del Canale Lunense andranno 100mila euro, al fine di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e gestione dei dispositivi anti- rigurgito nelle opere idrauliche dei fiumi Magra e Vara. Le attività coinvolgeranno i territori dei Comuni di Ameglia, Lerici, Arcola, Sarzana, Vezzano Ligure, Santo Stefano di Magra, Follo e Bolano. Le attività di manutenzione in programma, tra le varie voci, prevedono anche lavori e controlli ordinari su argini, valvole e canali di scarico.

Al comune di Pontinvrea, colpito pesantemente dall’alluvione del 4 ottobre 2021, andranno 50mila euro, da usare per finanziare uno studio idrologico e idraulico sul fiume Erro e per la progettazione di fattibilità tecnico ed economica di un primo lotto di interventi di sistemazione idraulica.

Gli ingenti danni subiti da infrastrutture e abitazioni e le ampie aree del centro abitato invase dall’acqua nel 2021, soprattutto sulla sponda sinistra, hanno spinto il Comune a svolgere ulteriori analisi, anche per aggiornare il rischio idraulico delle varie aree del paese.

“Progettazione e manutenzione sono due capitoli fondamentali per la prevenzione del rischio idraulico, anche dal punto di vista della Protezione civile – commenta l’assessore regionale alla Difesa del suolo, Ambiente e Tutela del territorio Giacomo Giampedrone – Aggiornare gli studi sulle caratteristiche di un corso d’acqua e intervenire periodicamente su canali, argini e chiuse permette di essere più preparati in caso di emergenza. Purtroppo negli ultimi anni la Liguria ha assistito spesso a fenomeni metereologici violenti, con precipitazione improvvise e intense, quindi è necessario dedicare la massima attenzione a questi temi”.