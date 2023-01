Albenga. Ricerche in corso ad Albenga per la presunta scomparsa di una donna tedesca senza fissa dimora.

Da tempo viveva in uno dei sottopassi di viale Che Guevara, a preoccupare il maltempo di questi giorni: si teme che, a causa del forte vento e della mareggiata, la donna possa essere stata trascinata dalle onde.

È scattato così l’allarme: sul posto stanno operando la polizia locale, i vigili del fuoco con l’unità cinofila e una barca della guardia costiera che sta battendo lo specchio acqueo della zona.

In azione anche due ruspe per liberare dalla ghiaia, portata dalla mareggiata, il sottopasso dove era solita bivaccare la donna. Qui è stata ritrovata la “tenda” con alcuni dei suoi oggetti dentro che poi sono stati sgomberati. Alcuni residenti della zona, però, hanno riferito “di non averla più vista già da alcuni giorni”.

In copertina la foto della scomparsa: chiunque dovesse avvistarla o avere informazioni è invitato a contattare subito il numero di emergenza 112.