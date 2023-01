Ragazzi del Ferraris-Pancaldo selezionati da Decathlon per partecipare a un concorso sull’inclusività: come sostenere il video “Oltre i limiti”

Savona. “Oltre i limiti”. E’ questo il nome del video con cui la classe quinta E dell’istituto Ferraris-Pancaldo di Savona partecipa al concorso nazionale organizzato da Decathlon. L’obiettivo? Sensibilizzare all’inclusività delle persone con disabilità nello sport e vincere i 15mila euro messi a disposizione per interventi di ristrutturazione nell’edificio scolastico.

Il video realizzato vuole mostrare attraverso la metafora dell’anima che esce dal cartello, la tematica con cui le persone con disabilità vivono e oltrepassano i propri limiti quotidianamente. “I nostri ragazzi hanno lavorato duramente per realizzare questo video che reputo di grande qualità sia dal punto di vista concettuale che tecnico – afferma il professor Rino Alaimo di Laboratorio tecnico che ha seguito gli studenti savonesi con la professoressa Veronica Vescio.

I 24 studenti della classe si sono così cimentati sia nella creazione ideale del video che con le riprese dal vivo, le animazioni e il montaggio. “Sono stati veramente bravi” commenta Alaimo, soddisfatto del prodotto multimediale. Ora a servire, per far vincere la scuola savonese, sono i like di chiunque voglia sostenere il video: basta cliccare “Mi piace” sul video caricato sul canale YouTube di Decathlon. Se il video comparirà nei primi 5 con più like, passerà il primo turno, infine a votare il vincitore sarà una giuria.

Perchè la partecipazione dell’istituto Ferraris-Pancaldo al progetto? “La nostra scuola è sempre molto attiva nell’inclusività sia per quanto riguarda la struttura che per gli eventi organizzati. Felici di aver partecipato a questo concorso”, risponde il professor Alaimo.