Quiliano&Valleggia a +6 sul Pra’ FC, Magnani: “Squadra pronta per il salto, dedicato a famiglia e Boys”

Partita difficilissima per il Quiliano&Valleggia questa mattina sul campo del Pra’ FC. E non poteva essere altrimenti visto che la squadra genovese distava soltanto tre punti dalla capolista biancorossoviola.

Il primo tempo è stato molto equilibrato, con predominio del Pra’ FC. Una gara di sofferenza che ha messo in mostra un Quiliano&Valleggia che ha abbinato grinta e tenacia alla solita qualità delle giocate. Proprio la qualità del centrocampista Daniele Magnani ha permesso di ottenere tre punti dal peso notevole in chiave vittoria del campionato, visto che ora il solco è di sei punti. Un siluro dal limite che non ha lasciato scampo a un ottimo Lepri, bravo a neutralizzare un rigore calciato da Fabbretti pochi minuti prima.

La gara è stata caratterizzata da molto nervosismo nella seconda frazione di gioco. Ben tre espulsi tra i padroni di casa e uno per i savonesi. Tra le varie note positive per mister Enrico Ferraro, il poter disporre di ricambi validi. Rubino non ha fatto rimpiangere una colonna come Russo, mentre l’ingresso in avanti di Perrone ha consentito di “respirare” avendo una boa su cui appoggiarsi.

Daniele Magnani dedica la rete alla sua famiglia ma anche ai tanti ragazzi quilianesi, i Boys, che di domenica mattina hanno preso il treno per sostenere la squadra del proprio paese, un segno di affetto che giocatori e staff hanno apprezzato molto.