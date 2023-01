Provinciali, Vaccarezza: “Brutta pagina nel cdx, confronto mai partito. Ma non esiste un asse col Pd”

Savona. Prima ha sgombrato il campo da eventuali illazioni post voto affermando che “non esiste nessun asse con il Pd”, salvo poi bacchettare i componenti del centrodestra “autore di una brutta figura in Provincia di Savona”.

Sono questi i concetti chiave dell’intervista che, a mente fredda, ormai a diverse ore dalla conclusione delle elezioni provinciali, il consigliere regionale di Cambiamo Angelo Vaccarezza ha rilasciato ai microfoni di IVG.it.

Tutto ha origine ovviamente dalla spaccatura interna al centrodestra che ha portato da una parte lo stesso Cambiamo, e il Pd, a promuovere la ricandidatura del presidente uscente (poi riconfermato) Pierangelo Olivieri. Dall’altra, di contro, Lega e Fratelli d’Italia, promotori della candidatura del sindaco leghista di Borghetto Giancarlo Canepa.

Carte rimescolate che, alla luce delle prossime elezioni comunali, hanno fatto sorgere più di un dubbio. Uno su tutti: lo scenario di spaccatura e riassestamento visto alle provinciali potrebbe ripetersi?

Non secondo Vaccarezza: “L’asse con il Pd non esiste e non è mai esistito, – ha sentenziato. – Il cdx resta il cdx così come la sinistra resta la sinistra. E questo non cambia. Non si è trattato di un accordo politico: qui c’è stato un accordo diverso. La provincia è un ente di secondo grado quindi votano gli amministratori, che votano temi concreti: Tpl, Sat etc. In ogni cda di un grande ente ci sono espressioni di tutte le parti politiche”.

Sulla partita delle provinciali e la mancata coesione: “Abbiamo provato a stare tutti insieme anche in Provincia, ad avere un candidato unico, con Monica Giuliano, non certo un rappresentante di centrodestra allora. Ci siamo riusciti la volta precedente con Pierangelo Olivieri e ci abbiamo riprovato ma una parte del mio mondo, del cdx, ha ritenuto di candidare una persona diversa. Dispiace perché abbiamo dato una pessima immagine agli elettori, ma noi credevamo che fosse diritto di Olivieri ricandidarsi e raccogliere il giudizio degli amministratori. Da qui a girarla in politica il passo è lungo”.

Eppure qualche timido tentativo di “pace” c’à stato: “Noi abbiamo chiesto più volte di creare un tavolo di riappacificazione. Sgomberiamo il campo da incomprensioni: non è che non ci siamo trovati d’accordo, non siamo riusciti nemmeno a farlo il tavolo. Il prezzo era la testa del presidente uscente (Olivieri), ma in politica, a meno di motivi gravi, il secondo turno si concede a chiunque. Qui motivi gravi non ce n’erano e, anzi, c’erano tante motivazioni per rileggerlo. La scelta degli avversarsi non la comprendo e non so se ci sarà un tavolo compensativo a livello regionale o meno. Quello che so è che il cdx ha scritto collettivamente una brutta pagina qui in provincia di Savona. Spero sia una lezione per tutti”.

Ma se in “politica si concede sempre il secondo mandato a meno di motivi gravi”, sorge spontanea una domanda: perché la scelta di non ricandidare il sindaco uscente Ilaria Caprioglio poco più di un anno fa a Savona? “Caprioglio ha scelto di non essere ricandidata. Bisognerebbe leggere bene cosa dissero allora i nostri alleati e cosa successe in relazione alla mancata ricandidatura. Probabilmente se avesse insistito le cose sarebbero andate diversamente, ma lei con generosità si mise da parte, dando il là alla presentazione di una candidatura diversa”, ha concluso Vaccarezza.