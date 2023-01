Provinciali, Tomatis (FdI): “Olivieri sostenuto da Pd-Toti ad Albenga per giochetti di potere, ospedale dimenticato”

Albenga. “Lunedì la conferma, ieri sera la prima visita in veste ufficiale di presidente riconfermato in Provincia. Pierangelo Olivieri con il nuovo vestito griffato Pd-Toti non ha perso tempo ed ha incontrato la maggioranza di Albenga per studiare nuove strategie politiche e composizione della giunta dopo aver ignorato temi importanti come la sanità”.

Per Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia ad Albenga, “la visita non è stato un semplice atto di cortesia, ma una palese mossa politica per definire anche il futuro assetto di Palazzo Nervi e quello Ingauno. E’ cosa nota, infatti, che la poltrona della vicepresidenza andrà ad un uomo che fa riferimento al Pd ingauno questo frutto della nuova intesa tra il centrosinistra e Toti Vaccarezza”.

“Di tutto questo – continua Tomatis – ovviamente non ci stupiamo affatto. Si tratta infatti di una replica dell’alleanza che era già stata sancita a Imperia. Ora questo processo si sta allargando anche ad Albenga con grande interesse da parte di Cambiamo.”.

“In questi giochi di potere e di poltrone – afferma Tomatis – non siamo interessati, anche perché orgogliosamente perdenti, come non siamo interessati alle trame sulla nomina del futuro presidente dell’istituto Domenico Trincheri attesa per fine mese che sta creando dissapori interni alla maggioranza. Al sindaco di Albenga Riccardo Tomatis chiediamo piuttosto di risvegliarsi dal letargo delle ultime settimane passate a fare campagna elettorale per Toti-Vaccarezza e portare la questione Pronto Soccorso in consiglio provinciale e nel distretto socio sanitario di cui Tomatis è anche il presidente”.

“Purtroppo, è un dato di fatto, nelle ultime settimane il caso Santa Maria di Misericordia è passato in secondo piano. Infatti è sbiadita tutta la comunicazione relativa a questo argomento. Per noi l’ospedale ingauno e pronto soccorso rappresentano la priorità. Tutto il resto, a cominciare dalle trame politiche e al valzer di poltrone, per noi passa in secondo piano e assistiamo ai giochetti di partito in modo assolutamente disinteressato”, conclude Tomatis.