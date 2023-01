Provinciali, Sinistra Italiana Savona: “Le elezioni hanno dimostrato il fallimento del centrodestra eterogeneo”

Savona. “Dispiace dover tornare un’altra volta sulla questione delle elezioni del presidente della provinciali di Savona che hanno decretato la vittoria di Pierangelo Olivieri. Un’elezione che ha dimostrato, se ce ne fosse ancora bisogno, il fallimento di un centro destra eterogeneo che non ha mai trovato gli accordi per poter governare in modo efficace la provincia di Savona . Un centro destra disunito su tutto e che non ha dato risposte alle tante amministrazioni comunali di centro destra e centro sinistra che chiedevano confronto e coordinamento su questioni fondamentali come le politiche per i rifiuti, l’ATO per la gestione delle acque ed il trasporto pubblico”. Lo ha detto il coordinatore provinciale di Sinistra Italiana Walter Sparso.

“Disaccordi – prosegue – che si sono espressi negli ultimi tempi con un vero e proprio immobilismo. In questo scenario l’implosione della ex maggioranza di centro destra che ha creato le condizioni per un cambio nei rapporti tra le forze politiche provinciali. Sinistra Italiana ha sempre auspicato la presentazione di un candidato del centro sinistra, magari nella persona del sindaco del comune di Savona, che avrebbe ben potuto interpretare sia una discontinuità che esprimere l’importante ruolo istituzionale del capoluogo, cio’ alla fine non è stato possibile e non certo per l’azione di Sinistra Italiana”.

“Le elezioni – continua – ci hanno posto davanti ad un dilemma rappresentato dalla scelta di un candidato di centro destra moderato ed un candidato definibile come di destra-destra . In questa situazione Sinistra Italiana in un grande processo di democrazia interna ha lasciato libertà di voto alle sue decine di consiglieri sparsi in tutti i comuni della Provincia dopo aver rimarcato la totale assenza di un accordo politico con spezzoni del centro destra. Chi meglio dei nostri consiglieri comunali impegnati sul territorio poteva valutare le implicazioni di doversi confrontare con un presidente della provincia molto lontano politicamente ed amministrativamente oppure con il confronto trasparente con un presidente meno lontano politicamente reso disponibile da un diverso dato politico ad un confronto più vero e dinamico”.

“I consiglieri hanno scelto la loro posizioni politica ed alcuni, anche in modo comprensibile hanno scelto l’astensione, altri hanno scelto il candidato meno lontano posizioni, entrambe comprensibili e dignitose politicamente. Quindi non esiste alcun patto, alcuna alleanza con soggetti politici di centro destra. Per avere delle convergenze politiche bisogna prima discutere sui temi, sui programmi per poi sviluppare delle proposte in grado di governare il nostro territorio. Spiace quindi aver dovuto assistere a ricostruzioni fantasiose e superficiali di quello che sarebbe accaduto, Sinistra Italiana ha espresso nelle due diverse posizioni la comprensione delle difficoltà del territorio e ha rimarcato che nei processi importanti è sempre e comunque presente”.

“Non ci resta che augurare al riconfermato Presidente Pierangelo Olivieri un buon lavoro ed assumere una visione aperta e più incentrata sui problemi del territorio su ciò troverà Sinistra Italiana sia sul territorio che in consiglio provinciale disponibile a confrontarsi con trasparenza e coerenza, pronta a rappresentare tutti i diversi punti di vista di una sinistra diffusa nelle amministrazioni comunali che anche in queste elezioni ha dato prova di essere presente e vitale”, ha concluso.