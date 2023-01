Provinciali, Russo vota Olivieri: “Ora affrontare subito i nodi delicati, indipendentemente dalle divisioni”

Savona. Il sindaco di Savona Marco Russo, in accordo con la maggioranza ha espresso la propria preferenza per il candidato scelto dal Partito Democratico (e Cambiamo) Pierangelo Olivieri.

Le elezioni sono state vinte con il 66% dei voti da Olivieri (contro il 33 di Giancarlo Canepa). Il Comune di Savona ha contribuito alla vittoria di Olivieri con oltre 15mila voti.

“Adesso che l’elezione si è conclusa – commenta Russo – è ora di affrontare da subito i nodi più delicati dei tanti temi che interrogano la nostra provincia, coinvolgendo tutti i territori, indipendentemente dalle divisioni del voto. Ci sono delle urgenze impellenti che devono essere affrontate subito e il Comune di Savona su questo sarà molto attivo”.

Dopo che il sindaco Russo ha declinato l’invito dei Dem savonesi di candidarsi, il PD ha optato per Olivieri che godeva anche del sostegno di Cambiamo (suo partito di appartenenza). Invece, Canepa è sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia e Fratelli d’Italia. A favore del candidato del Carroccio si sono schierati anche i consiglieri comunali di Savona Fabio Orsi (in rotta con la Lista Toti per Savona, poi fuoriuscito), Daniela Giaccardi (che abbandonerà la Lista Civica Schirru Sindaco) e il pentastellato Manuel Meles.

Nei giorni scorsi il primo cittadino savonese aveva convocato un incontro a Palazzo Sisto per sabato pomeriggio con i due candidati alla presidenza della provincia Pierangelo Olivieri e Giancarlo Canepa. Critico Canepa che aveva attaccato: “Il tempo impiegato a ragionare con il sindaco di Savona sulle prospettive di sviluppo della nostra provincia lo avrei potuto impiegare più nobilmente sui territori”.