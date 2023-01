Provinciali, Russo incontra Canepa e Olivieri: “Per dare peso al territorio occorre compattarci intorno a obiettivi strategici”

Savona. “Ringrazio i due candidati per aver risposto positivamente alla mia richiesta di confronto sui temi strategici per il territorio in vista della elezioni provinciali”. Così il sindaco Marco Russo al termine dell’incontro con Pierangelo Olivieri e Giancarlo Canepa in vista delle elezioni provinciali di lunedì prossimo.

“Ho sempre dichiarato – continua Russo – che se vogliamo dare peso al nostro territorio occorre porci obiettivi strategici e compattarci intorno ad essi, per questo avevo scritto la lettera del 7 dicembre scorso. Pertanto, nell’incontro di oggi ho voluto avere un confronto sui temi che avevo posto in quell’occasione e sui quali l’amministrazione di Savona lavorerà nel futuro. Il confronto è stato molto franco e costruttivo, sono stati affrontati tutti i nodi più delicati. Ho preso atto delle loro risposte”.

La scelta dei candidati ha provocato diversi terremoti all’interno degli schieramenti politici. Russo non si è ancora espresso sui candidati in corsa per Palazzo Nervi. Inizialmente il Dem savonesi avevano chiesto al sindaco di Savona di candidarsi, ma aveva declinato l’invito per “portare avanti un importante, impegnativo e ambizioso progetto di rilanciodella città di Savona”. Il centrosinistra non ha presentato nessun candidato e ha scelto di appoggiare Olivieri insieme a Cambiamo. Invece, Canepa è sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia e Fratelli d’Italia. A favore del candidato del Carroccio si sono schierati anche i consiglieri comunali di Savona Fabio Orsi (in rotta con la Lista Toti per Savona, poi fuoriuscito), Daniela Giaccardi (che abbandonerà la Lista Civica Schirru Sindaco) e il pentastellato Manuel Meles.

La presa di posizione di Meles non è passata inosservata e ha sollevato la polemica dei vertici del Movimento: “Il candidato leghista non è sostenibile – ha detto il coordinatore regionale Roberto Traversi -. Spiace che Manuel non si sia confrontato con i portavoce, forse avremmo potuto ricordargli la passata inaffidabilità della Lega. L’endorsement di Meles rimane dunque, per quanto ci riguarda, un’iniziativa personale intavolata con la destra savonese”. Sul punto è intervenuto il consigliere comunale Federico Mij per chiarire che “non c’è nessuna spaccatura all’interno del Movimento”.

Per quanto riguarda il centrodestra, invece, oltre al nuovo gruppo consiliare a Palazzo Sisto dei consiglieri Orsi e Giaccardi, scontro tra Lega e Cambiamo. Nel mirino del deputato leghista Francesco Bruzzone la scelta degli “arancioni” di fare un accordo con i Dem che, secondo secondo il parlamentare, “non può passare come se nulla fosse”. Immediata è poi arrivata la replica della Lista Toti che, dopo aver rivendicato la propria scelta (“l’obiettivo è rieleggere Olivieri, presidente del centrodestra”), ha sottolineato che “ogni frattura politica che dovesse sorgere da scelte diverse non potrà essere attribuita ai sostenitori di una ricandidatura naturale e logica del Presidente uscente”.