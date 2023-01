Provinciali, “Noi per Cairo”: “Non diamo nessuna indicazione di voto ai componenti del gruppo”

Cairo Montenotte/Savona. “In merito all’elezione del presidente della Provincia di Savona, visto la paradossale spaccatura della coalizione di centrodestra che non è riuscita ad esprimere una candidatura unitaria, comunico che non forzeremo nessun proprio componente nella scelta fra i due candidati”. Lo dichiara Marco Dogliotti, capogruppo di Noi per Cairo, gruppo di maggioranza in Comune.

Olivieri ha l’appoggio di Cambiamo e del Partito Democratico, invece, Canepa è sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia e Fratelli d’Italia.

E Dogliotti chiarisce: “I consiglieri politicamente schierati voteranno secondo le indicazioni del proprio partito o movimento, mentre gli indipendenti si esprimeranno a titolo personale senza forzature ne indicazioni”.

“Personalmente – conclude – sono rammaricato dalla poca considerazione che i partiti riservano al gruppo di amministratori più nutrito, che è quello degli indipendenti, calando sempre decisioni dall’alto, senza ascoltare ne prendere in considerazione i territori”.