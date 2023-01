Provinciali, Distilo: “Pd ingauno ora elogia Niero, ma alle scorse regionali ha votato un altro”

Provincia. “Leggo con stupore che il Pd ingauno ora elogia Massimo Niero, sindaco di Cisano sul Neva e amministratore capace. Peccato non abbiano pensato allo stesso modo alle scorse regionali quando invece che votare Massimo Niero abbiano votato Jan Casella”.

A dirlo Diego Distilo, consigliere comunale di Albenga.

“Questi signori non hanno proprio vergogna – prosegue -. Sono in Comune grazie all’accordo, non rispettato nell’interesse dei cittadini disoccupati e bisognosi, che hanno fatto con me e le mie liste e ora esultano per la nomina di Massimo Niero come vicepresidente della Provincia che si è meritato nell’interesse della prosecuzione di quanto aveva già fatto il presidente Olivieri”.

“Forse tacere sarebbe stata la scelta più opportuna ma si sa, questo partito che regge un amministrazione che si vanta di aperture di locali e iniziative fatte da altri, non poteva fare altrimenti. Buon lavoro Massimo Niero” conclude Distilo.