Provinciali, Crosetto (FdI): “Scricchiola l’intesa Olivieri-PD? Gioco poltrone potrebbe far arrabbiare qualcuno”

Albenga. “Prima il vertice con la maggioranza di Albenga poi con il Pd poi si dice che stiano volando gli stracci. I giochetti di poltrone potrebbero far arrabbiare e scontentare qualcuno nella corsa alle poltrone Provinciali”. Roberto Crosetto, presidente del circolo di FDI per Albenga e Valli Ingaune segue a distanza le intese tra Toti e Pd prima e dopo la riconferma di Pierangelo Olivieri alla presidenza di Palazzo Nervi.

“Forse, ma è una nostra impressione, le nozze tra il governatore e il Pd hanno già trovato qualche ostacolo e a rimetterci in questa assurda intesa potrebbe essere proprio il Pd che si è lasciato ‘ingannare’ dalle promesse pre-elettorali in vista del voto di lunedì per le provinciali – dice Crosetto –. Che l’accordo Toti-Pd non possa portare frutti è abbastanza chiaro. Toti dimentica infatti che nella sua maggioranza sono Lega e FdI ad avere un importante peso politico anche alla luce dei risultati delle elezioni che hanno decretato il successo di Giorgia Meloni. Allora ci chiediamo: non sarebbe stato il caso di aprire un confronto con gli alleati prima di stringere rapporti con il Pd? Accordi che ora stanno già mostrando i primi segnali di cedimento”.

“A rimetterci saranno proprio i cittadini Ingauni che hanno creduto alla favola delle larghe intese appoggiando Olivieri che ovviamente deve rispettare gli ordini di scuderia, se fosse così saremmo compiaciuti per una figuraccia di Riccardo Tomatis e accoliti ma, devo essere sincero, manifesterei una mia personale vicinanza al Sindaco di Cisano che, essendo uno dei pochi con valore del centro sinistra, vedrebbe svanire una sua giusta considerazione”, conclude.