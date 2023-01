Provinciali, Andrea Moreno risponde a Distilo: “Mancanza di rispetto verso chi ha sostenuto Niero”

Albenga. Andrea Moreno, responsabile organizzativo della campagna di Jan Casella alle elezioni regionali del 2020, risponde alle recenti affermazioni di Diego Distilo.

“Abbiamo letto sugli organi d’informazione una fantasiosa ricostruzione riguardante le elezioni regionali del 2020. Secondo Diego Distilo, candidato all’epoca con Fratelli d’Italia, il Partito democratico avrebbe appoggiato Jan Casella in una lista civica, invece di sostenere Massimo Niero, candidato del ponente per il Pd – ricorda Moreno – Distilo dimentica che, senza partiti a sostenerlo, Jan Casella ha preso 2119 preferenze in provincia di Savona, superando persino un big della politica come Niero, un sindaco al secondo mandato di un comune importante, sostenuto pubblicamente dai sindaci di quattro cittadine rivierasche, da un parlamentare in carica e dalle sezioni locali del Pd, con un ingente spiegamento di forze. Crediamo che l’attacco di Distilo sia una mancanza di rispetto verso queste persone, impegnate con dedizione per sostenere la candidatura di Niero”.

“Per quanto ci riguarda, il gruppo di sostenitori di Casella alle ultime regionali era quanto di più lontano si possa immaginare rispetto alle logiche di partito. Erano persone, provenienti dalle più diverse esperienze politiche, lavorative e culturali, unite dalla stima e dalla fiducia in Jan, umana prima ancora che politica. C’erano esponenti del volontariato, lavoratori dei settori più distanti tra loro, tanti trentenni, amministratori locali per passione, pensionati, studenti. C’erano elettori del Pd, del centrodestra, del Movimento Cinque Stelle, della sinistra radicale, indipendenti senza una collocazione prestabilita, moderati e tante persone che, come me, credono nel progetto politico di Azione”.

“La nostra campagna elettorale del 2020 ha evitato personalismi, giochi di potere, promesse: film purtroppo già visti nella nostra terra, con esiti devastanti. Ci siamo concentrati sui temi programmatici. A partire dalla sanità, sulla quale abbiamo sempre avuto una visione chiara e coerente con le esigenze del territorio. Abbiamo parlato di autostrade, diritti dei disabili e delle loro famiglie, entroterra, lavoro, turismo, cultura, legalità, agricoltura, solo per citare alcuni dei temi affrontati nel nostro programma. Abbiamo svolto decine di incontri coi cittadini: nelle frazioni, nei quartieri, nei paesi della costa e dell’entroterra, da Testico a Nasino. Questa vicinanza al territorio ha permesso a Jan Casella di essere, in assoluto, il candidato più votato nel comprensorio ingauno, secondo soltanto all’assessore regionale all’agricoltura della giunta uscente. Ci auguriamo che i partiti prendano esempio anche da quella bella esperienza per concretizzare il processo di rinnovamento di cui hanno assolutamente bisogno per salvare dal tracollo la nostra Repubblica