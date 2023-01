Provincia, martedì incontro con i capigruppo. Olivieri: “Obiettivo rinnovare anche commissioni su Tpl e rifiuti. Si costituisca quella sul sistema idrico”

Provincia. Dopo la nomina del vice presidente Massimo Niero, oggi, domenica 15 gennaio, il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri ha proposto ai vari consiglieri un incontro per un confronto e per “procedere quanto prima alla definizione di tutto quanto utile circa ruoli e deleghe”, in vista del risultato delle ultime elezioni provinciali.

Gli obiettivi sono il rinnovo delle commissioni consigliari – “strumento che si è rivelato molto efficace” commenta Olivieri -, ricostituendo sia quella sul Trasporto Pubblico Locale che quella sul Ciclo dei Rifiuti, e procedendo alla costituzione di quella da dedicarsi al Sistema Idrico Integrato. “Il tutto per la migliore efficacia e il massimo risultato dell’azione amministrativa e politica, con la partecipazione che auspico più ampia e diffusa possibile, con contributi naturalmente propri e costruttivi di tutti gli amministratori” afferma il presidente.

“A tal fine ho proposto un rapido calendario di incontro ai quattro capigruppo per martedì 17 gennaio, Roberto Molinaro, capo gruppo Lega Salvini Premier; Franca Giannotta, capo gruppo Fratelli d’Italia; Massimo Niero, capo gruppo Uniti per la Provincia; Sara Brizzo, capo gruppo Toti Presidente, precisando loro che nell’ottica della massima efficacia l’incontro potrà, se ritenuto, essere allargato agli altri componenti del gruppo (precisando che intenderò poi comunque incontrare a stretto giro personalmente ogni singolo consigliere), nonché ai propri referenti politici” aggiunge Olivieri.

Quello che si vorrebbe fare in questo mandato un governo provinciale più ampio. “Confido, e sono certo, che vorremo e potremo lavorare al meglio per il nostro ente, per e con i 69 comuni, le associazioni di categoria e rappresentanza tutte, il mondo produttivo e del volontariato, le nostre comunità” conclude il presidente della Provincia di Savona.