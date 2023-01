Promozione, turno infrasettimanale al Corrent: il live di Carcarese – Praese

CARCARESE – PRAESE 1-0 (25’ Alò)

30’ Morando ubriaca la difesa biancorossa e dopo aver saltato 4 avversari, viene fermato fallosamente al limite da Mombelloni

29’ Basso prova ad appoggiarla di testa per Brignone che non ci arriva di un soffio

25’ GOOOOOOOL! Eurogol di Alò che da 20 metri pesca il sette alla destra di Scatolini: applausi del pubblico

22’ Pasticcio di Scatolini che si lascia sfuggire il pallone, Briano sta per approfittarne ma secondo l’arbitro commette fallo sul difensore

19’ Azione insistita della Carcarese che si conclude con il cross di Alò per Brignone: il 10 biancorosso colpisce di testa, incornata troppo centrale per impensierire Scatolini

16’ Contropiede dei genovesi che si trovano tre contro due, ma Manfredi è bravissimo nella diagonale difensiva e sventa la minaccia togliendo il pallone a Tosi

13’ Il primo squillo della partita arriva su punizione: Morando batte da 25 metri, una conclusione insidiosa che rimbalza davanti al portiere, ma Giribaldi non si fa ingannare, si distende e mette in angolo

10’ Ritmi alti in questo inizio gara, in cui regan l’equilibrio

2’ Moduli speculari in campo, entrambi i mister scelgono il 4-2-3-1

Si parte alle 20:32

Carcare. Turno infrasettimanale per Carcarese e Praese che questa sera scendono in campo per il recupero della 15° giornata, l’ultima del girone di andata. La partita, inizialmente in programma per domenica 18 dicembre, era stata rinviata per inagibilità del Corrent causa neve.

Una partita che non si prospetta per nulla semplice per la Carcarese, al momento 10° forza del campionato, che accoglie al Corrent la seconda in classifica, squadra fin qui imbattuta e che vanta la terza difesa (16 i gol subiti, proprio come i biancorossi) e il terzo attacco del girone A (32 le reti realizzate dai genovesi in 15 partite, mentre solo 14 dai valbormidesi).

Guardando ancora ai numeri, sono 4 le vittorie e tre i pareggi conquistati dai biancoverdi in trasferta. Mentre la Carcarese in casa ha vinto solo una volta (contro la Golfo Dianese), tre invece i pareggi e le sconfitte.

Entrambe arrivano da un risultato positivo: la Praese si è imposta 2 a 1 a Diano Marina, mentre i biancorossi si sono dovuti accontentare di un pari, arrivato in zona Cesarini, con il Bragno.

Al momento sono 5 i punti tra i genovesi e la capolista Pietra Ligure, un gap che in caso di vittoria la Praese potrebbe ridurre, questo è l’obiettivo: non lasciare ulteriore margine alla squadra di mister Pisano. La Carcarese, però, non resterà a guardare e andrà a caccia della seconda vittoria tra le mura amiche, per cercare di guadagnare punti importanti in ottica salvezza.

FORMAZIONI

CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, Mombelloni, Croce, Spozio, Manfredi, Alò, Bertoni, Basso, Brignone, Briano. A disp.: Delfino, Gavarone, Brovida, Canaparo, Prina, Moretti, Freccero, Frumento, Revello. All. Loris Chiarlone

PRAESE: Scatolini, Decerchi, D’Amoia, Ymeri, Andreoni, Rusca, Gaggero, Cristofaro, Carubba, Morando, Tosi. A disp.: Ghizzardi, Amedeo, Stabile, Raso, Bruzzone, Monte, Fedri, Rosati, Flachi. All. Fabio Carletti

ARBITRO: Giovanni Galletti di Genova

ASSISTENTI: Ayoub Chamchi e Osama Chamchi di Savona