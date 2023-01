Promozione, si rinforza la difesa del Pietra Ligure: torna Erri Praino

Pietra Ligure. Erri Praino torna a vestire la maglia del Pietra Ligure. A dare la notizia, attraverso un post su Facebook, è la stessa società che annuncia il suo ritorno nella rosa della prima squadra.

Già protagonista in maglia biancoceleste per quattro annate, di cui due vissute da capitano, sarà a disposizione di mister Mario Pisano in questa seconda parte di stagione.

Negli ultimi mesi, Praino ha giocato tra le fila della San Francesco Loano e, prima di arrivare a Pietra Ligure, ha vestito la maglia di Sampdoria, Lavagnese, Savona, Renate, Acqui, Albenga, Albese e Cairese.

“A Erri – scrive il club – va il più caloroso bentornato da parte del presidente Claudio Faggiano e di tutta la nostra società”.