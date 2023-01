Promozione. Capolavoro Pietra Ligure: cinquina alla Praese e primato a +8

PIETRA LIGURE 5 (26′ Rovere, 27′ 48′ Insolito, 43′ rig Szerdi, 50′ Dominici) vs PRAESE 1 (68′ Ymeri)

45’+1′ Finisce con un solo minuto di recupero. Il Pietra stravince lo scontro diretto contro la Praese.

45′ Rusca ancora a terra dolorante per un problema alla spalla. Portato fuori dai sanitari.

43′ Mehmetaj tenta di colpire per la sesta volta la porta di Ghizzardi. Quest’ultimo para e nel frattempo si fa male Rusca. Manca poco alla fine, teoricamente non dovrebbe essere previsto un gran recupero.

40′ Ora è il turno per l’esordio di Lorenzo Insolito, che sostituisce capitan Rovere. Ancora una volta il tecnico biancoceleste fa cenno al pubblico di aumentare l’intensità degli applausi: bel clima al De Vincenzi.

39′ Ballone per Odasso. Pisano applaude il suo giocatore insieme a tutto lo stadio.

37′ Palo di Puddu! Il suo tiro va a sbattere dritto sul legno. L’azione successiva va vicinissimo al gol anche Guaraglia che in spaccata non riesce ad impattare. Ottima la prestazione del classe 2004.

32′ Dominici lascia il campo a Mehmetaj, ecco l’altro cambio di Pisano.

26′ Gaggero prova la conclusione da fuori ma Vernice blocca la sfera con tranquillità: troppo centrale il suo tentativo.

23′ Ymeri fa il gol della bandiera: ora è 5-1.

20′ Rusca cerca di realizzare il gol della bandiera ma la difesa allontana in corner. Esce Insolito per Blastein, applausi a scena aperta per il numero 7.

18′ Puddu allontana il pallone dopo il fischio di Fanciullacci: giallo per lui.

17′ Partono gli “olè” ad ogni passaggio. Attonita la formazione genovese.

14′ Arriva il turno di Puddu. Pisano rileva un applauditissimo Szerdi.

11′ La squadra di Carletti, come detto, è in grandissima difficoltà soprattutto a livello morale. Intanto viene ammonito Rovere, ma i biancocelesti sono galvanizzati come il pubblico sugli spalti.

8′ Tosi lascia il campo a Bruzzone per la compagine genovese.

5′ Dominici fa il 5-0! Goleada del Pietra, Praese nel pallone più totale. La difesa non riesce a spazzare dopo il tentativo di Insolito permettendo al numero 9 di segnare.

4′ Albertoni per Carletti, cambia ancora Carletti.

3′ Il poker è servito! Altra meraviglia di Insolito che salta la difesa e Ghizzardi, depositando in porta il pallone del 4-0.

2′ Ammonito Ymeri per un fallo a centrocampo.

Dentro Rusca, Lo Vecchio e Gaggero per Piroli, Stabile e Decerchi. Riparte la gara, Carletti vuole una svolta.

Secondo tempo

45’+3′ Termina la prima frazione di gioco. Risultato che rispecchia la realtà: i biancocelesti sono implacabili, in difficoltà i genovesi che dovranno reagire nella ripresa.

45′ +2′ Insolito per poco non va vicino al 4-0 con una bella conclusione da fuori. Ma come gioca il Pietra!

45′ Tre minuti di recupero e il Pietra continua ad attaccare. Primo tempo praticamente perfetto per la squadra di Pisano.

44′ Decerchi ammonito. Genovesi molto nervosi.

43′ Calcio di rigore per il Pietra! Insolito fa una magia invece di uno stop e va in area indisturbato. Steso da Raso si guadagna il penalty e lo fa espellere. Sul dischetto va Szerdi…RETE! Impazzisce di gioia lo stadio.

40′ Insolito ci prova da fuori ma il pallone finisce fuori. Grande momento di fiducia per i biancocelesti.

39′ Piroli entra duramente su Rovere: giallo per lui.

35′ Raso ha l’occasione per riaprirla da posizione ravvicinata ma il suo impatto con il pallone non è del tutto felice: tiro alto e sospiro di sollievo per Vernice.

34′ Arriva il primo giallo anche per i padroni di casa. L’arbitro ammonisce Ayalas.

29′ Insolito lamenta un fallo da rigore. Per Fanciullaci non c’è niente, si prosegue.

27′ Raddoppia subito il Pietra! Ancora Gianmarco Insolito! Finta, contro finta che manda in tilt Decerchi e la difesa genovese. Tiro e rete: De Vincenzi in estasi.

26′ Gol del Pietra! Ha segnato Edoardo Rovere! Il numero 10 si accentra e calcia in porta. Ghizzardi manca la presa e il pallone va dentro: 1-0 per i biancocelesti.

22′ Tosi avanza verso la porta sulla corsia di sinistra. Guaraglia è bravo a raggiungerlo e guadagnarsi anche la rimessa dal fondo.

19′ Ghizzardi devia in corner una bella conclusione di Insolito su punizione. Spinge il Pietra.

15′ Buoni i quindici minuti di arbitraggio di Fanciullaci: fischi finora tutti corretti.

13′ Curabba si divora il gol del vantaggio! Il suo colpo di testa, indisturbato e solo davanti a Vernice, va fuori: brivido per la squadra di Pisano.

11′ Solita corsa di Insolito sulla fascia stavolta intercettata dalla difesa genovese. Sull’angolo uno spiovente arriva a Rovere che calcia verso la porta di Ghizzardi: l’estremo difensore si tuffa e devia il pallone. Prima occasione per il Pietra.

10′ Tira Morando ma la sua conclusione viene intercettata dalla difesa biancoceleste. Praese che alza il proprio baricentro.

6′ Fanciullaci estrae già il primo cartellino dell’incontro: ammonito Raso per gli ospiti.

3′ Ritmi subito alti al De Vincenzi. Il pubblico è folto: clima da big match.

Fischia Fanciullaci, incomincia la partita!

Primo tempo

Le formazioni ufficiali:

Pietra Ligure: 1 Vernice, 3 Pili, 4 Ponzo, 5 Ayalas, 7 Insolito G, 9 Dominici, 10 Rovere, 13 Szerdi, 14 Guaraglia, 16 Varaldo, 17. A disposizione di mister Mario Pisano ci sono: 12 Duberti, 2 D’Aprile, 6 Corciulo, 8 Puddu, 11 Mehmetaj, 15 Insolito L, 18 Ballone, 19 Bolia, 20 Blastein.

Praese: 1 Ghizzardi, 2 Decerchi, 3 D’Amoia, 4 Ymeri, 5 Andreaoni, 6 Raso, 20 Tosi, 8 Stabile, 9 Curabba, 10 Morando, 11 Piroli. A disposizione di mister Fabio Carletti ci sono: 12 Scatolini, 13 Lo Vecchio, 14 Gaggero, 15 Rusca, 16 Bruzzone, 17 Albertoni, 18 Fedri, 19 Rosati, 7 Flachi.

Arbitra il fischietto savonese Andrea Fanciullaci, coadiuvato dagli imperiesi Gianluca Lazzaro e Simone Colella.

Pietra Ligure. Buon pomeriggio e buon calcio a tutti i nostri lettori. Oggi allo stadio “Giacomo De Vincenzi” si gioca una delle partite più importanti dell’intero Girone A del campionato di Promozione. Ecco la sfida tra il Pietra di Mario Pisano e la Praese di Fabio Carletti, lo scontro al vertice tra la capolista e la sua inseguitrice numero uno.

Dopo una prima fase di assestamento, i biancoazzurri hanno fatto un impressionante filotto di ben 15 risultati utili consecutivi che parte proprio dalla sconfitta in trasferta contro la squadra di Flachi e compagni. Quindi è dalla terza giornata che il Pietra Ligure non perde in campionato. I genovesi, perdendo il recupero contro la Carcarese, hanno perso qualche punto ma oggi la possibilità per riavvicinarsi è viva nelle loro intenzioni. Insomma, sarà un match tutto da seguire.