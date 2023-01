Promozione, il Ceriale non molla ma è la Carcarese a vincere il duello

CERIALE – CARCARESE 2-3 (19’ Brignone, 32’ Rocca, 74’ rig. e 80’ Brovida, 78’ Schirru)

49’ Triplice fischio, la Carcarese si aggiudica il match

46’ è il turno di Zizzini entra per Brignone

45’ 4 minuti di recupero

44’ Castagna per Hamati che indirizza sul primo palo dove Giribaldi si oppone con il piede. È assedio Ceriale

43’ Gavarone prende il posto di Briano

38’ Azione insistita del Ceriale che si conclude con il tiro dal limite di Buonocore: palla sopra la traversa

37’ Brividi sugli spalti, la conclusione di Burdisso finisce sull’esterno della rete e dà l’impressione del gol

36’ Dematteis rileva Alò

35’ TRIS CARCARESE! Rispondono subito i biancorossi: cross di Bertoni per Brovida che sul primo palo colpisce probabilmente con la spalla e porta i suoi di nuovo in vantaggio

33’ GOOOOOOOL! Sugli sviluppi di un corner, incornata di Schirru. Risultato di nuovo in parità

29’ GOOOOOOL! Dal dischetto va Brovida che calcia alla destra di Vinci: il portiere intuisce ma non ci arriva. 1-2

27’ Nell’attesa del rigore, un cambio per la Carcarese: Rocca esce per Burdisso

26’ Briano “abbattuto” in area, RIGORE PER LA CARCARESE

24’ Gloria e Hamati escono per Naoui e Bonifazio

21’ Primo cambio per il Ceriale: Oses lascia spazio a Buonocore

19’ Uscita disperata di Vinci che sulla trequarti commette fallo di Briano, rischiando il cartellino giallo

18’ Si fanno vedere subito i neo entrati: cross di Moretti sul secondo palo, dove Brovida tutto solo non ci arriva di un soffio

14’ Doppio cambio per mister Chiarlone: fuori Basso e Bonifacino, dentro Moretti e Brovida

12’ Fin qui ripresa come il primo tempo, una bella partita, combattuta e con ritmi alti

8’ Punizione dal limite di Condorelli, che non centra lo specchio della porta e manda alto

2’ Grande intervento di Vinci su Brignone che in area piccola riceve il cross di Briano e colpisce a due passi, ma trova i guantoni del portiere locale

1’ Via alla ripresa, stessi 22 in campo

SECONDO TEMPO

46’ Proteste del Ceriale per un fuorigioco fischiato a Rocca, fermato fallosamente da Manfredi nei pressi del limite dell’area

45’ Un minuto di recupero

42’ Il diagonale di Basso si spenge sul fondo

39’ Punizione dal limite conquistata da Basso, batte Brignone: conclusione di poco a lato

32’ GOOOOOOL! Come all’andata, anche al ritorno Rocca punisce la Carcarese: conclusione di Castagna respinta da Croce, il rimpallo favorisce Rocca che a due passi dalla porta infila il pari

21’ Si ferma il gioco per un minuto per ricordare le vittime innocenti dello sterminio nazista

19’ GOOOOL! Lancio perfetto di Spozio da centrocampo per Brignone che in area controlla e imbuca il vantaggio ospite

18’ Filtrante di Oses per Bonifazio, bel diagonale di Croce che in area sventa la minaccia

17’ Destro dai 25 metri di Brignone, Vinci fa suo il pallone

14’ Ci prova ancora dalla distanza il Ceriale, questa volta a calciare è Bonifazio: Giribaldi si distende e manda in angolo

12’ Oses ci prova dal limite, conclusione deviata, ma il tocco del difensore non crea problemi a Giribaldi che blocca

8’ Cross dal destra di Mombelloni, nel cuore dell’area colpisce di testa Alò, ma la sua incornata è troppo debole per impensierire Vinci

7’ Basso riesce a superare Schirru che scivola sulla trequarti, il 9 biancorosso avanza in area, ma al limite Fazio gli toglie il pallone

4’ Partita fin qui equilibrata, ritmi alti e diversi fuorigioco per entrambe le formazioni

Si parte alle 15:01, prima del fischio d’inizio osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc

Ceriale. Vincere per continuare a scalare la classifica. È questo l’obiettivo di Ceriale e Carcarese che questo pomeriggio, alle 15, si affronteranno allo stadio Merlo. Dirige l’incontro Luca Prastaro della sezione di Genova.

Due i punti che separano le due formazioni savonesi: i biancoblu a quota 29, così come il Borzoli, occupano la sesta posizione in classifica; i biancorossi invece sono ottavi. La sfida, dunque, potrebbe risultare interessante anche per smuovere la classifica e raggiungere la zona playoff. Un passo che rappresenterebbe una grande soddisfazione per la neopromossa Carcarese che in primis punta alla salvezza anticipata, come sottolineato lo scorso turno dal presidente Ferrero.

Entrambe le squadre giungono alla sfida dopo una vittoria arrivata in rimonta: la scorsa domenica i rivieraschi hanno vinto 2 a 1 con il Soccer Borghetto, mentre i valbormidesi sul finale sono riusciti ad imporsi 3 a 2 sul Borzoli.

Simile il cammino percorso fino a qui da Ceriale e Carcarese, due formazioni che eccellono nel reparto difensivo (sono rispettivamente la seconda e terza difesa del girone), meno in quello offensivo.

Tra le mura del Merlo la squadra di Brignoli ha perso solo tre volte e sempre di misura, contro le corazzate del Borzoli, Praese e Serra Riccò. Quattro invece le vittorie e due i pareggi. Ottimo anche il trend della Carcarese in trasferta, dove Spozio & Co hanno ottenuto 7 risultati utili su nove.

All’andata ad avere la meglio era stato il Ceriale che grazie alla rete di Rocca, arrivata all’89’, aveva sbancato il Corrent. Nei biancorossi, quindi, c’è tanta voglia di rivalsa.

FORMAZIONI

CERIALE: Vinci A., Naoui, Sardo, Farinazzo, Fazio, Schirru, Oses, Bonifazio, Castagna, Condorelli, Rocca. A disp.: Piazza, Vinci S., Gloria, Fantoni, Cigliutti, Di Fino, Hamati, Buonocore, Burdisso. All. Davide Brignoli

CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, Mombelloni, Croce, Spozio, Manfredi, Alò, Bertoni, Basso, Brignone, Briano. A disp.: Ghiglione, Freccero, Brovida, Gavarone, Moretti, Dematteis, Zizzini, Canaparo, Revello. All. Loris Chiarlone

ARBITRO: Luca Prastaro di Genova

ASSISTENTI: Luca Ingenito e Andrea Amadei di Genova