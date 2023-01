Promozione, Borzoli vs Celle Varazze LIVE: a caccia di un posto ai play off

Borzoli 1 (51′ aut Gaggero) – Celle Varazze 0

Triplice fischio. Vince il Borzoli

94′ Il Celle Varazze ci prova ancora ma la difesa genovese respinge.

93′ Fuori Cafferata e dentro Bilanzone nel Borzoli.

90′ Cinque minuti di recupero.

87′ Giacomo Cavallone a un soffio dal pareggio! Gran conclusione dal limite che sbatte contro il palo interno e torna indietro.

86′ Ancora un cambio nel Celle Varazze. Esce Serhiienko ed entra Oddera.

84′ Ci prova Gagliardi dalla distanza. Palla fuori. Nonostante l’inferiorità numerica il Celle Varazze sta attaccando con costanza.

83′ Esce Colombo dopo uno scontro con Bevegni ed entra Rossi.

77′ Fallo tattico di Cafferata nella propria trequarti sanzionato con l’ammonizione.

75′ Super Fois! Zani mette in mezzo una punizione sulla quale si avventa Balestrino di testa. Il portiere ospite si tuffa e toglie la palla dall’incrocio.

74′ Ammonito Gaggero, che ferma un tentativo di incursione avversario. In precedenza cambio Bevegni-Provenzano nel Borzoli.

67′ Celle Varazze in 10! Episodio controverso. Fois si appresta al rinvio ma mentre gli occhi di tutti sono pronti a seguire lo sviluppo, l’arbitro ferma tutto per uno scontro tra Piana e un avversario. L’arbitro e gli assistenti ravvisano un colpo proibito di Piana che viene espulso direttamente. Viene ammonito anche il giocatore del Borzoli, Camera, per un fallo sul portiere, che ha scatenato con ogni probabilità la reazione di Piana.

66′ Forcing offensivo del Celle Varazze. Il Borzoli fatica a tenere il possesso in questa fase.

63′ Partita ora alquanto spezzettata e tanta tensione.

60′ Esce Damonte ed entra Pietro Cavallone nel Celle Varazze.

59′ Punizione di Zani dalla distanza che esce fuori di poco.

58′ Ora riprende il gioco.

55’Il Borzoli rischia impostando dal basso. Recupero palla del Celle Varazze con Damonte che si scontra poi con Cuman al limite dell’area. Proteste degli ospiti per la mancata assegnazione del fallo. Viene infatti fischiato a favore del Borzoli. Espulso mister Monteforte.

51′ Vantaggio Borzoli! Gaggero prova ad anticipare Balestrino ma beffa il suo portiere in uscita.

46′ Si riparte con il Celle Varazze subito in avanti, Gagliardi calcia da dentro l’area ma la conclusione viene ribattuta.

Secondo tempo

45 + 3′ Si chiude un primo tempo poco spettacolare, con qualche occasioni ambo le parti.

44′ Scontro con annesso battibecco in mezzo al campo. Ammonito Turone.

43′ Durante controlla benissimo al limite, sterza e calcia in porta. Tutto bene eccetto la conclusione che finisce abbondantemente alta.

38′ Bella iniziativa Cavallone che entra in area dribblanso un uomo. Conclusione però sballata. Finale di primo tempo con il Celle Varazze che occupa con maggiore insistenza la metà campo avversaria.

32′ Corner dalla destra del Borzoli. Balestrino riceve dall’altro capo dell’area e prova a incrociare. Palla fuori di poco.

30′ Cambio nel Celle Varazze. Piacentini, forse acciaccato, lascia il posto a Ogliari.

28′ Entrambe le squadre pressano alto. Partita “sporca” con pochissimo gioco in mezzo al campo.

21′ Dal binario 21 della stazione di Milano partirono i treni per deportare gli ebrei e i prigionieri presso i campi di sterminio nazisti. Ecco perché al ventunesimo minuto la LND ha indetto un minuto di silenzio.

17′ Piacentini dall’out di destra mette in mezzo per Gagliardi che prova la deviazione ma mette sul fondo. Errore in impostazione del Borzoli che porta al tiro Turone. Conclusione centrale parata da Belloro.

13′ Fallo in attacco di Piacentini sanzionato con il giallo.

12′ Borzoli pericoloso con Cafferata che si inserisce in area piccola e prova due volte la conclusione ravvicinata. Altrettante volte però sbatte su Fois, portiere ospite bravo poi a smanacciare il corner seguente diretto in porta.

8′ Celle Varazze vicino al goal. Colpo di testa di Piacentini che si schianta sul palo a Belloro battuto.

7′ Nota tattica. Duello tra Piana, che gioca sulla linea dei difensori, e il forte attaccante genovese Balestrino.

Sfida interessante anche in panchina. Tra un guru della panchina come Monteforte e un allenatore da molti indicato come tra i giovani più bravi come Valmati.

1′ Si parte con il Borzoli incaricato del calcio di inizio. Parte subito forte la squadra di casa con Volpe che da dentro l’area calcia verso la por a ma Gaggero gli sbarra la strada.

Primo tempo

Borzoli: 1 Belloro, 2 Bono, 3 Camera, 4 Cuman, 5 Zani, 6 Ravera, 7 Volpe, 8 Guidotti, 9 Balestrino, 10 Provenzano, 11 Cafferata. A disposizione: 12 Calizzano, 13 Allocca, 14 Ardinghi, 15 Bevegni, 16 Bilanzone, 17 Lo Stanco, 18 Ottonello, 19 Sarno, 20 Piccarreta. Allenatore: Valmati.

Celle Varazze: 1 Fois; 2 Gaggero; 3 Colombo; 4 Serhiienko; 5 Gagliardi; 6 Turone; 7 Durante; 8 Piana; 9 Piacentini; 10 Cavallone G; 11 Damonte. A disposizione: 12 Repetto, 13 Rossi, 14 Valle, 15 Perata, 16 Bisio, 17 Tabacco, 18 Ogliari, 19 Oddera, 20 Cavallone P. Allenatore: Monteforte.

Terna arbitrale: Daniel Vergani di Savona, coadiuvato da Luigi Arado di Genova e Edoardo Bondi di Genova.

Genova Borzoli. Ultima chiamata per il Celle Varazze in chiave play off? Forse sì, perché in caso di sconfitta sarebbe poi difficile entrare nelle prime cinque e ridurre il gap, che deve essere inferiore a 7 punti, rispetto alla seconda in classifica. La squadra è nata in estate dalla fusione delle due realtà ponentine, ma a dispetto di uno “shopping” estivo di spessore non è riuscita a trovare continuità: otto vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte. Di fronte, il Borzoli che, sebbene rappresenti un piccolo quartiere di Genova, fa ormai parte della “noblesse” del campionato. La formazione gialloblù ha un punto in più rispetto al Celle Varazze, ma dopo una partenza stentata è in netta risalita ormai da mesi.

Classifica alla vigilia della partita: Pietra Ligure 46; Praese 38; Serra Riccò 35; Sampierdarenese 31; Borzoli e Ceriale 29; Celle Varazze 28; Carcarese 27; Ventimiglia 26; Soccer Borghetto 25; New Bragno 19; Legino 18; Campese 17; Golfo Dianese 12; Ospedaletti 11, Baia Alassio 7.