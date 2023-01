Proiezioni natalizie ad Albenga, Distilo: “Il Comune valuta azione legale? Se è questa la politica che vogliono, agirò di conseguenza”

Albenga.”Prendendo per buono il costo riferito dal Comune per le proiezioni natalizie (85.063,44 euro), per 36 giorni il costo giornaliero di questa manifestazione è di € 2.362,87″. E’ la controreplica al Comune di Albenga del consigliere comunale Diego Distilo.

Dal Comune avevano replicato alle parole di Distilo: “E’ alquanto imbarazzante che il presidente del Consiglio comunale, ormai oppositore di questa amministrazione, si permetta di denigrare il lavoro degli uffici che, attraverso evidenza pubblica, hanno dato seguito all’indirizzo polito della Giunta nella ricerca di sponsorizzazione economiche e tecniche al fine di sostenere tutto il calendario degli eventi e, più in generale, il turismo e l’economia della nostra città. Ancor di più se chi attacca si erge a paladino dell’opportunità pur non essendone massimo esempio…”.

“La cosa che mi fa specie e mi dispiace molto – prosegue Distilo – è che si permettano di giudicare il sottoscritto dicendomi che ‘non sono il massimo esempio’, ma detto da loro mi fa solo sorridere anche perchè questi improvvisati della politica e dell’amministrazione sono seduti li grazie a me ed ai miei elettori, errore incredibile della mia vita che mai piu rifarei”.

“Per quanto riguardano le altre azioni che minacciano con toni intimidatori posso solo dire loro che se è questa la politica che vogliono, inizierò a comportarmi di conseguenza”, ha concluso Distilo.