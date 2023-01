Proiezioni Albenga, Ciangherotti (FI): “L’amministrazione faccia chiarezza sugli sponsor”

Albenga. Dopo le dichiarazioni di Diego Distilo, presidente del consiglio comunale, e la tempestiva replica dell’amministrazione che sta valutando un’azione legale, anche Eraldo Ciangherotti attacca il Comune sulle proiezioni natalizie: “Mi sento in dovere di inoltrare le ultime dichiarazioni del sindaco e dell’amministrazione comunale albenganese riferite agli sponsor e alle spese sostenute per le luminarie natalizie agli organi competenti. Ciò per permettere a chi di dovere di effettuare una più attenta valutazione circa eventuali profili di illegittimità”, dichiara il consigliere.

Secondo l’esponente forzista, “quelle rilasciate dalla giunta albenganese sono affermazioni a dir poco ambigue – spiega Ciangherotti -. Gli sponsor incaricati direttamente dal Comune per affidi di lavori pubblici non possano essere anche sponsor ufficiali delle manifestazioni. Su questo punto non ci dovrebbero essere dubbi”.

“Diversamente – aggiunge il capogruppo albenganese – verrebbe da pensare che quegli sponsor siano il ringraziamento per aver ricevuto dei lavori in carico. Solo suggestioni? Spero di sì, ma sicuramente è meglio che un organo competente faccia completa chiarezza su questi aspetti”.

Ciangherotti, infine, propone una riflessione: “Se questa amministrazione comunale ha speso 16 mila euro per le biciclette – conclude -, allora dovremmo averne risparmiati almeno 17 mila in bolletta, quanto meno per combinare l’impronta green con il bilancio economico. Oppure c’è da domandarsi se abbiamo assistito solo ad una fuffa ambientalista assai costosa e priva di ogni reale effetto utile”.