Primo giorno di saldi, centri commerciali Coop: “Ritorno ai numeri pre Covid”

Savona/Albenga. Il primo giorno di saldi nei centri commerciali di Coop Liguria nel ponente ligure, riporta i dati dello shopping all’epoca prima del Covid.

Al centro commerciale Il Gabbiano a Savona, nonostante la bella giornata soleggiata con temperature quasi primaverili, tutti i negozi (nessuna categoria merceologica esclusa) hanno riferito di aver avuto un buon incremento di ingressi e di fatturato rispetto al 2022.

“L’ottimo risultato è stato possibile anche grazie agli sconti elevati (molti punti vendita sono partiti con ribassi dal 20% al 50%) e ad un buon assortimento di prodotti e taglie – spiega Matteo Gallieri, direttore de “Il Gabbiano” -. Se confrontiamo ad esempio l’affluenza rispetto al primo giorno di saldi invernali dello scorso anno, abbiamo un aumento del 18%. E per il weekend ci aspettiamo numeri ancora migliori”.

Stesso trend positivo al centro commerciale le Serre ad Albenga: “Siamo sopra la normale affluenza di circa il 30% ed anche i momenti che di solito risultano meno affollati, come le ore dopo pranzo, hanno contrariamente confermato la tendenza della mattinata con ingressi in aumento – conferma Davide Teneggi, direttore de “Le Serre” -. Nel pomeriggio registriamo flussi anche superiori a quelli che registravamo nel 2019 prima del Covid”.

In attesa di un’ulteriore crescita degli ingressi nel corso dei prossimi giorni, il centro commerciale Le Serre ha peraltro organizzato due eventi per accogliere i consumatori: venerdì 6 gennaio la “Befana” girerà per la galleria, realizzando sculture di palloncini e distribuendo caramelle; sabato 7 gennaio l’iniziativa “riparti da te”: primo appuntamento di un ciclo di due incontri con l’obiettivo di diffondere il concetto di prevenzione attraverso l’esercizio fisico e la sana alimentazione sostenibile, con la consulenza gratuita della biologa nutrizionista Leslye Pario e del personal trainer Davide Ravera.

Dunque, buona la prima… La partenza dei saldi invernali conferma le buone previsioni e l’aumento nella spesa prevista da parte degli acquirenti a caccia del prodotto scontato.