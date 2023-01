Primarie PD, a Savona Elly Schlein: “Investire in istruzione, solo così il paese avrà un futuro”

Savona. “Oltre al paese vogliamo cambiare il partito, non credo nell’uomo o nella donna soli al comando, ma in una comunità che impara a ragionare insieme. Non possiamo più permetterci la conflittualità interne, perdiamo più energie così che a combattere le destre”. Lo ha detto Elly Schlein a Savona, candidata alle primarie del Partito Democratico.

Alla Sms Leginese presenti circa 250 persone, tra le quali il sindaco di Savona Marco Russo, il vicesindaco Elisa Di Padova, la segretaria regionale del Pd Valentina Ghio, il segretario Provinciale Emanuele Parrinello e il referente valbormidese Simone Ziglioli, il consigliere regionale Roberto Arboscello.

Schlein prosegue: “Bisogna redistribuire le ricchezze, ma anche il potere. Bisogna investire sulla sanità pubblica, quella che cura il povero come il ricco. Se ci sono 200 giorni di attesa per fare un esame, o va dal privato o non si cura. Bisogna investire negli ospedali, ma anche nelle case delle comunità”.

Un riferimento alla legge di bilancio del governo Meloni: “L’ultima manovra – prosegue Schlein – colpisce i poveri invece che contrastare la povertà e le pensioni del ceto medio e delle donne. Non ha messo un euro sulla sanità, sulla scuola, sul trasporto”.

Sulla scuola commenta le dichiarazioni del ministro del Merito Valditara sugli investimenti: “Ci saranno scuole di serie A per i ricchi, che attrarranno investimenti di privati, e di serie B per i poveri. Se vogliamo dare dignità alla scuola, bisogna pagare meglio gli insegnanti. Un paese che non investe in istruzione non investe nel futuro, dobbiamo lottare in questa direzione“.

Sul lavoro, altro tema al centro della sua campagna elettorale, aggiunge: “Bisogna limitare i contratti a termine, bisogna fare una legge sulla rappresentanza per estendere i contratti collettivi e spazzare i contratti pirata che condannano lavoratrici e lavoratori alla precarietà”.