Prima Categoria, Veloce a secco ma Musso rassicura: “Crescita evidente”

Veloce sconfitta 1 a 0 dal Savona nel derby di sabato scorso. Zero punti ma mister Fabio Musso cerca di guardare al bicchiere mezzo pieno vista la buona prestazione: “Abbiamo tenuto bene e avuto qualche occasione sullo 0 a 0. Loro hanno avuto uno sprazzo aumentando il ritmo e siamo andati in difficoltà. Il dato positivo è che non che ci hanno sovrastato dal punto di vista del gioco. Peccato per l’espulsione per doppio giallo. Ci ha tagliato un po’ le gambe anche per un eventuale assalto finale”.

Difficoltà legate all’età media bassissima ma anche a qualche intoppo di troppo a livello fisico in giocatori chiave. In casa Veloce però non si cercano alibi: “Il gruppo sopperisce sempre proprio perché un gruppo. Chiaro è che le assenze di Piccone e Palumbo e gli infortuni nel corso del match di Pazmino e di De Luca ci hanno portato a dover cambiare qualcosa anche se chi è entrato ha fatto bene. Sono contento della prestazione dei sedici che sono entrati”, aggiunge.

A inizio anno la salvezza era stata paragonata alla Champions League. Probabile che non venga sollevata la “coppa dalle grandi orecchie” vista la classifica ma il lavoro in vista di una Seconda Categoria da protagonisti – il piano “b” – dei baby granata prosegue bene secondo l’allenatore: “Come diciamo dall’inizio questo è un anno di crescita. Penso che sia evidente la crescita di questi ragazzi. Quando le cose si mettono male non scaraventano la palla avanti ma provano con il gioco a creare qualcosa. L’importante è che non si fermi questo costante percorso di crescita passo dopo passo”.

Domenica impegno molto complicato per la formazione di Musso e Ceraolo visto che al “Levratto” di Zinola arriva il Pra’ FC secondo della classe, desideroso di riscattare la sconfitta contro la capolista Quiliano&Valleggia.