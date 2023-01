Prima Categoria: novità Ferrigno in casa Spotornese

L’anno della Spotornese si apre con un rinforzo a centrocampo. La società ha infatti annunciato l’innesto di Cristian Ferrigno.

Ferrigno arriva dalla prima parte di stagione disputata tra le fila della Priamar, ed insieme a mister Ferraro e all’attaccante Alessio Bianco è stato protagonista della scorsa stagione sempre con la divisa della Priamar vittoriosa nella finale play-off proprio contro la Spotornese.

Negli anni precedenti ha vestito le maglie di Quiliano in Eccellenza, Legino in Promozione, Altarese, Albisola e Celle.

“Centrocampista esperto , di qualità e con grande passione, oltre ad aver manifestato da subito una forte volontà nel voler indossare la casacca bianco-azzurra. Benvenuto a Spotorno Cristian ed in bocca al lupo per la nuova avventura!”, queste le parole di benvenuto del club al nuovo giocatore.