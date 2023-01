Prima Categoria. Vadino nel segno del 3, Plodio battuto al novantesimo

VADINO FC. 3 (14’ Tomao, 86’ Sacco, 88’ Carballo) VS PLODIO 1 (65’ Gallo)

92’ E finisce qua, il Vadino vince la sfida contro il Plodio

90’ Cambio per Giunta: fuori Masha per Valentino

88’ La chiude Carballo! Gol fotocopia di Sacco, il numero 9 argentino recupera la sfera e segna chiudendo la partita

87’ Cambio per Briatore: fuori Lai per De Madre

86’ La porta in vantaggio Sacco a poco dallo scadere! Pallone sporcato da un difensore del Plodio, Sacco recupera il pallone e, con una rasoiata morbida e tesa, deposita il pallone in rete

84’ Altro cambio per Giunta: fuori Miserendino per Gaino

80’ Ghiotta occasione per Tomao! Il numero 10 ingauno riceve il pallone al limite, controlla di coscia e calcia al volo. Dalla conclusione ne esce un tiro potente e preciso che di un soffio non finisce in rete

78’ Cambio per Briatore: esce Resio per Bellomia

77’ Che occasione per il Vadino! Il subentrato Sacco mette un ottima palla in mezzo, in corsa arriva Miserendino che colpisce di testa, conclusione a lato di poco

75’ Ammonito Vanzini per proteste

70’ Doppio cambio per il Vadino: esce Prudente, visibilmente acciaccato, e subentra Balbo. Esce Berra per Sacco

65’ La pareggia Gallo! Spinardi calcia sulla destra e Alberico para il rigore, sulla ribattuta proprio Spinardi ricalcia ma tocca la traversa. Pallone che torna in campo sui piedi di Gallo che calcia verso la porta e trova il gol del pareggio

64’ Rigore per il Plodio! Campanile in area, Tomao prova a stoppare ma tocca con il braccio. Sul dischetto Spinardi

58’ Brutto disimpegno di Prudente che perde il pallone, recupera la sfera Resio che prova il tiro dal limite ma Alberico fa buona guardia e blocca il pallone

50’ Punizione battuta male da Vanzini, che spedisce il pallone alto come Carballo sul rigore di qualche minuto prima

48’ Altro calcio di punizione per il Vadino da ottima posizione, centrale diretto sulla linea del dischetto. Entrano i soccorsi in campo, Miserendino è a terra per un colpo alla testa

47’ Ammonito Gallesio per un fallo ai danni di Bertozzi

46’ Clamoroso errore di Carballo dal dischetto, pallone calciato solo di potenza e mandato di qualche metro sopra la traversa

45’ Subito pallone in area per Bertozzi, tocco per stoppare il pallone ma un difensore lo mette giù, sarà rigore, Carballo sul dischetto

45’ Si riprende, palla per il Vadino

Secondo tempo

45’ E finisce qua il primo tempo, il Vadino chiude il primo tempo in vantaggio

44’ Bertozzi recupera il pallone e, con una finta, cerca di passare in mezzo a due avversari ma viene messo giù. Sul calcio di punizione, pallone troppo sul portiere che fa sua la sfera

33’ Punizione per il Plodio da ottima posizione. Spinardi mette un ottimo pallone in mezzo, s virgolato nella mischia e pallone diretto verso la porta sguarnita. Con un scatto deciso, arriva Carballo e calcia verso il centrocampo salvando il risultato e la propria porta

31’ Vanzini esplode il tiro, ma il pallone si infrange sulla barriera

30’ Ottima chance da calcio di punizione per il Vadino. Miserendino prende il pallone, dribbla un avversario e viene messo giù a 1 metro dall’arena di rigore, sul pallone Vanzini

28’ Partita bloccata a centrocampo, dove il Vadino mantiene il pallino del gioco. Poche le azioni in area del Vadino dopo il gol, nulle quelle del Plodio

23’ Gioco fermo da qualche minuto, Resio si accascia a terra dopo un contrasto in area

14’ La sblocca Tomao! Calcio d’angolo battuto da Miserendino corto, ribattuta che arriva sui piedi di un difensore del Plodio che s virgola e trova proprio Tomao che si inserisce coi tempi giusti e insacca a porta praticamente vuota

7’ Tomao la mette in mezzo per Carballo che segna, Bartoletta fischia ma alza il braccio: fuorigioco

6’ Cross preciso di Vanzini in area per Tomao ma il numero 10 viene messo giù. Tutto regolare per Bartoletta

3’ Subito calcio di punizione per il Vadino, Vigorito stacca di testa ma il pallone si spegne alto sopra la traversa

1’ Si comincia con qualche minuti di ritardo, palla per il Plodio

Primo tempo

Le squadre stanno per entrare in campo, ecco le formazioni ufficiali:

Vadino: 1 Alberico, 2 Berra, 3 Masha, 4 Ardoino, 5 Prudente, 6 Vigorito, 7 Bertozzi, 8 Vanzini, 9 Carballo, 10 Tomao, 11 Miserendino. A disposizione di mister Giunta ci sono: 12 Pastorino, 13 Balbo, 14 Valentino, 15 Licata, 16 Shani, 17 Santanelli, 18 Sacco, 19 Gaino, 20 Pollio.

Plodio: 1 Siri, 2 Gallo, 3 Diamanti, 4 Lai, 5 Sanna, 6 Gallesio, 7 Briano M, 8 Di Mattia, 9 Resio, 10 Spinardi A, 11 Riolfo. A disposizione di mister Briatore ci sono: 12 Avolio, 13 Garrone, 14 Briano L, 15 Ferraro, 16 Scarsi, 17 Bellomia, 18 De Madre, 19 Gioffrè.

Direttore di gara il signore Riccardo Bartolotta della sezione di Genova

Albenga. Buon pomeriggio a tutti i nostri cari lettori e benvenuti alla cronaca live di Vadino FC vs Plodio. I padroni di casa, momentaneamente al settimo posto, potrebbero raggiungere il Millesimo in caso di vittoria e sconfitta del club giallorosso. Per il Plodio, una nuova avventura sta per iniziare: cambio in panchina ed esordio per Briatore Andrea, allenatore che arriva dal Piemonte alla sua prima esperienza in Liguria. Cambio abbastanza forzato, quello attuato dalla dirigenza, ma la squadra del savonese non trovava la vittoria dalla quarta giornata di campionato contro la San Filippo (escludendo la vittoria a tavolino contro l’Argentina).

Le premesse ci sono, gli ingredienti di questa partita, se uniti perfettamente insieme, potrebbero regalare agli spettatori un ottimo pomeriggio di calcio e regalare spettacolo in campo, vento permettendo.