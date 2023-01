Prima Categoria, il Vadino mette nel Sacco il Plodio: “Felice di aver ritrovato il gol”

Albenga. Giornata da ricordare per il giocatore del Vadino Sacco Ronny che, tornato dall’infortunio, si rende subito decisivo per la sua squadra segnando il gol vittoria. Partita bloccata sull’1 a 1 e Giunta decide di inserirlo in campo: subito decisivo con un’ottima giocata nella quale stava per servire l’assist a Miserendino. Non bastano poi 10 minuti dal suo ingresso in campo per trovare la via della rete e far scoppiare al sua panchina.

Grande soddisfazione per il giocatore ingauno: “Felice di aver trovato il gol dopo 1 mese di stop. La voglia di fare bene e dare il massimo era tanta, soprattutto avevo la necessità di aiutare la squadra”.

Un gruppo molto unito quello del Vadino, ora con una motivazione in più: “Nelle vacanze di Natale è scattato qualcosa all’interno di tutti noi, quel tassello che mancava e che ci ha permesso di avere più ‘cazzimma’. Era fondamentale questo cambiamento per noi: ora giochiamo con uno spirito diverso cercando sempre di migliorarci per vincere tutte le partite”.

Prossimo match contro l’Andora: “E’ una squadra ostica da battere, sono molto forti e preparati. All’andata abbiamo perso 2 a 1 negli ultimi minuti, ma noi andremo sicuramente in campo per dare il massimo e portare a casa la vittoria“.