Prima Categoria “B”, pioggia di gol e grande divertimento al Ruffinengo: tra Spotornese e Letimbro termina 2-2

Risultato: Spotornese 2-2 Letimbro (41’ Polito, 45’ Molinari, 56’ Rossetti, 75’ Bogarin)

Termina però 2-2 senza ulteriori emozioni un match davvero gagliardo, una sfida impreziosita dal gioco di due squadre propositive e desiderose di vincere. Alla fine per entrambe il punto ottenuto questa sera permette di avvicinarsi in maniera chiara al proprio obiettivo: se il campionato terminasse domani la Letimbro sarebbe salva, questo mentre la Spotornese disputerebbe i playoff.

Al 92’ mister Oliva si gioca un’ultima carta inserendo Ottonello per un applauditissimo Mencacci: prestazione di alto livello quella messa in campo dal classe 2003.

Al 91’ anche Bianco viene ammonito.

Il direttore di gara comanda 5 minuti di recupero.

All’88’ Fradella si supera con un intervento dal coefficiente di difficoltà altissimo per deviare in angolo un altro superlativo tentativo a giro di Polito: la manina di richiamo del numero 1 gialloblù dice no, resiste il 2-2 al Ruffinengo!

All’87’ Greco viene ammonito a causa di un’irregolarità compiuta ai danni di Mencacci.

All’86’ la Spotornese ha l’occasione per passare in vantaggio, ma il tentativo in girata di Colombino termina per un soffio sul fondo.

All’83’ Valdora subentra a un Rossetti dolorante, i giocatori biancoblù iniziano ad accusare l’enorme dispendio fisico.

Al 78’ gli uomini di mister Dorigo ci provano prima con il tiro rimpallato di Polito e poi con un tiro-cross velenoso messo in angolo provvidenzialmente da Belmonte:

Al 75’ Bogarin ristabilisce la parità. Il numero 7 biancazzurro di testa trova una rete importantissima, è 2-2 al Ruffinengo!

Al 72’ la Letimbro è costretta a sostituire un Aglietto dolorante: dentro Testi al suo posto.

Al 69’ Bianco rileva Cossu, Spotornese all’arrembaggio alla ricerca del gol del pari.

Al 61’ entrambe le squadre optano per operare qualche variazione. Mister Dorigo sceglie Ottonello e Colombino per provare a riprenderla (i quali subentrano a Crovella e A. Cosentino), Zecchino (al posto di Guerra è invece la scelta di Maurizio Oliva.

Al 56’ clamoroso al Ruffinengo. La Letimbro in dieci uomini dalla metà del primo tempo sfrutta al meglio un calcio piazzato trovando la girata vincente di capitan Rossetti: gialloblù in vantaggio 1-2!



Al 52’ la formazione di Oliva risponde con una buona iniziativa di Mencacci, ma la conclusione del classe 2003 termina lontana dallo specchio della porta

Al 48’ la Spotornese cerca immediatamente il gol del vantaggio, ma la difesa della Letimbro ancora una volta risponde presente mostrandosi granitica.

Alle 20.30 il direttore di gara comanda la ripresa delle ostilità. Confermato l’undici di partenza per quanto riguarda entrambe le formazioni, si ricordano tuttavia l’espulsione di Bozzo e l’ingresso in campo di Murialdo al posto di Belmonte in casa Letimbro.

Termina cosí 1-1 una prima frazione davvero divertente, 45 minuti di un calcio veloce e verticale capaci di impreziosire un match davvero godibile.

L’arbitro comanda un minuto di recupero.

Al 45’ la riprende Molinari. Un guizzo del numero 11 gialloblù sorprende Filippi il quale respinge in un primo momento, ma non può nulla sul seguente tap-in: esplode il pubblico di fede gialloblù, è 1-1 al Ruffinengo!

Al 43’ Aglietto ci prova direttamente da calcio di punizione, ma la sua conclusione termina alta.

Al 41’ si sblocca il match. Polito a giro batte a Fradella trovando il palo lontano: è 1-0 Spotornese al Ruffinengo!

Al 38’ Crino con una splendida diagonale sventa una potenziale occasione avversaria: ottima reazione della Letimbro all’inferiorità numerica.

Al 36’ Murialdo prende il posto di Belmonte, gli ospiti cambiano qualcosa.

Al 33’ la Letimbro riesce a farsi vedere dalle parti di Filippi con estrema pericolosità, ma gli uomini di Oliva non riescono ad inquadrare lo specchio della porta.

Al 30’ la Spotornese tenta di approfittare del vantaggio numerico creando svariate occasioni da rete: poca precisione però per gli uomini di Dorigo.

Al 26’ Bozzo scalcia contro un giocatore della Spotornese e l’arbitro, probabilmente con un eccesso di foga, fruga ogni dubbio: cartellino rosso all’indirizzo del numero 3 e Letimbro in dieci uomini!

Al 21’ prosegue la serie di occasioni da ambo le parti, tuttavia non si sblocca il risultato di parità.

Al 15’ i gialloblù trovano un’ottima reazione, difendono ordinatamente i padroni di casa.

Al 9’ la Spotornese prova a capitalizzare la sua maggior propensione offensiva scheggiando una traversa: che brivido per la Letimbro!

Alle 19.32 il direttore di gara comanda il calcio d’inizio della sfida.

Arbitro del match è il signor Stefano Ciarlo della sezione di Savona.

Le formazioni

I padroni di casa guidati da mister Dorigo scendono in campo con Filippi, Zhuzhi, Crovella (C), Greco, A. Cosentino, P. Cosentino, Bogarin, Orcino, Cossu, Polito e Carminati.

A disposizione ci sono Genta, Basso, Ottonello, Lione, Ferrigno, Tomasi, Colombino, Bianco e Vanara.

Gli ospiti allenati da Maurizio Oliva rispondono con Fradella, Frumento, Bozzo, Guerra, Crino, Rossetti (C), Mencacci, Belmonte, Aglietto, Pescio e Molinari.

In panchina si accomodano Venturino, Testi, Russo, Murialdo, Ottonello, Zecchino, Odenato, Zignego e Valdora.

Presentazione

Savona. Questa sera presso il campo sportivo “Fiorenzo Ruffinengo” va in scena l’ultimo anticipo del sabato valevole per il diciassettesimo turno del campionato di Prima Categoria (Girone B). Pronte a sfidarsi scendono in campo Spotornese e Letimbro, due formazioni le quali necessitano della vittoria per rilanciare con forza il percorso intrapreso verso i rispettivi obiettivi.