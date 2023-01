Prima Categoria “B”, Speranza-Vadese LIVE: al Briano è scontro playoff

Risultato: Speranza 3-4 Vadese (2’, 75’ Titi, 26’ Cham; 30’, 45’, 57’, 80’ Romeo)

Termina 3-4 il match.

Al 94’ Pasquino compie un’irregolarità venendo sanzionato.

Al 93’ Romeo cerca dalla distanza

L’arbitro comanda 5 minuti di recupero.

All’89’ Sarpa rileva Ndiaye.

All’86’ spinge lo Speranza.

All’81’ Raffa prende il posto di Altomare.

All’80’ il numero 9 della Vadese trasforma portando nuovamente avanti i suoi: è 3-4 al Briano!

Al 79’ Romeo si accascia in area di rigore e l’arbitro non ha dubbi: sarà ancora rigore per gli azzurrogranata.

Al 78’ Pasquino calcia a lato da buona posizione, spinge lo Speranza in questa fase.

Al 75’ il match torna in parità. Titi direttamente da punizione batte Provato incitando i suoi: è 3-3 al Briano!

Al 73’ Vittori viene ammonito a causa di un fallo di mano

Al 72’ Provato abbassa la saracinesca con un intervento da applausi: pallone in corner, che brivido per la Vadese.

Al 68’ Pasquino rileva proprio Certomà.

Al 67’ Avanzi di tacco pesca Vittori il quale a tu per tu con Berruti non riesce a battere l’estremo difensore avversario (protagonista con una grande parata). Sul prosieguo dell’azione Certomà compie un fallo tattico venendo sanzionato, anche Berruti riceve un cartellino giallo per proteste.

Al 66’ Pulina viene ammonito.

Al 65’ Avanzi dalla distanza tenta di sorprendere Provato, il quale tuttavia blocca senza particolari grattacapi.

Al 61’ Frosio prende il posto di Ait, cambia ancora lo Speranza.

Al 58’ Cirillo subentra a Lavagna, Girgenti cerca immediatamente di scuotere i suoi.

Al 57’ Romeo cala il tris. Il bomber azzurogranata si gira nel cuore dell’area di rigore fulminando un incolpevole Berruti: è 3-0 Vadese al Briano!

Al 49’ D’Anna viene ammonito a causa di un intervento duro.

Alle 15.55 prende il via la seconda frazione.

Termina così 2-2 il primo tempo.

Al 45’ Romeo gol su assist di Ndiaye.

Al 44’ Romeo punizione fuori

Al 43’ Orsolini viene ammonito a causa di un intervento irregolare.

Al 41’ Berruti si supera su Ndiaye.

Al 35’ Altomare in campo aperto tenta di approfittare dell’uscita dell’estremo difensore avversario con un pallonetto il quale termina sopra la traversa: che brivido per lo Speranza!

Al 30’ Romeo spiazza Berruti dal dischetto accorciando le distanze: è 2-1 al Briano!

Al 29’ Accattino (in seguito ammonito) stende in area un giocatore avversario e l’arbitro non ha dubbi: sarà penalty per gli azzurrogranata.

Al 26’ Cham lanciato in velocità sterza in area di rigore battendo un incolpevole Provato: è 2-0 Speranza al Briano!

Al 22’ riprende il match.

Al 21’ si ferma il gioco per celebrare il giorno della memoria, inizia un minuto di silenzio.

Al 18’ Ndiaye ha l’occasione per riaprirla, ma il suo tentativo termina largo.

Al 13’ la Vadese tenta di reagire giocando palla a terra, ma lo Speranza difende ordinatamente.

Al 2’ pronti via e Titi fulmina Provato portando avanti i suoi: è 1-0 Speranza al Briano!

Alle 15.01 il direttore di gara comanda il calcio d’inizio della sfida.

Le formazioni

I padroni di casa allenati da Davide Girgenti scendono in campo con Berruti, Sciutto, Orsolini (C), Accatino, Titi, Lavagna, Cham, Ait, Tona, Sabally e Cortomà.

A disposizione ci sono Maruca, Pasquino, Cirillo, Frosio, Buzali, Boccardo, Dagliano, Vario e Mandaglio.

Gli ospiti allenati da Tony Saltarelli invece rispondono con Provato, Pulina, D’Anna, Xhuri, Incorvaia, Vittori, Avanzi, Mandaliti (C), Romeo, Altomare e Ndiaye.

In panchina si accomodano Trozzola, Vassallo, Sarpa, Suetta, Maruca, Raffa e Brando.

Presentazione

Savona. Oggi presso il campo sportivo “Augusto Briano” Speranza e Vadese si affrontano in occasione della diciassettesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B).