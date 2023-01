Prima Categoria “B”, il derby è del Savona! Veloce sconfitta di misura al Briano (1-0)

Risultato: Savona 1-0 Veloce (70’ Bruzzone)

Il match tuttavia termina 1-0 senza ulteriori emozioni.

Il direttore di gara comanda 3 minuti di recupero.

Al 90’ Moscino rileva Caredda, il Savona si copre.

All’88’ Brazzino viene ammonito a causa di un intervento ruvido commesso ai danni di un avversario.

All’87’ Grasso lascia il campo per favorire l’ingresso di Venturi, match ancora in bilico al Briano.

All’81’ Poggio rileva Morin, la Veloce si copre in questo finale.

Al 79’ Testori compie un intervento irregolare lasciando i suoi in 10 uomini: doppia ammonizione per il classe 2001, mister Musso è una furia in panchina!

Al 77’ Rapetti tenta di capitalizzare al massimo una buona ripartenza, tuttavia la sua conclusione dalla distanza termina altissima.

Al 75’ Brazzino rileva Cavallaro, il Savona cambia a centrocampo.

Al 71’ mister Musso tenta di scuotere i suoi inserendo Lamberti al posto di Zoppi: la Veloce non vuole smettere di crederci.

Al 70’ il Savona passa in vantaggio. Bruzzone da distanza ravvicinata sfonda la porta portando avanti i suoi: è 1-0 biancoblù al Briano!

Al 69’ Beani dal limite dell’area calcia di prima intenzione, ma l’estremo difensore della Veloce per l’ennesima volta risponde presente deviando in corner.

Al 67’ Esposito prova a sorprendere Barile sul primo palo, ma il suo tentativo sfiora soltanto il palo terminando sul fondo.

Al 66’ Testori esagera con l’irruenza venendo sanzionato: sarà calcio di punizione da ottima posizione per il Savona.

Al 63’ prosegue il forcing offensivo del Savona con il siluro dalla distanza di Bruzzone che scalfisce la parte alta della traversa: occasione clamorosa per i biancoblù!

Al 62’ il Vecchio Delfino risponde con la conclusione dalla distanza di Di Roccia, un tentativo facile preda di Barile.

Al 61’ Cavallo splendidamente servito da un compagno si presenta a tu per tu con Porta cercando la rete del vantaggio per i suoi, l’estremo difensore del Savona però si conferma un muro dicendo respingendo con le gambe: che brivido per gli Striscioni!

Al 58’ Caredda approfitta di un errore commesso dalla retroguardia avversaria calciando immediatamente verso la porta avversaria, ma Barile si fa trovare pronto chiudendo lo specchio della porta: è ancora 0-0 al Briano.

Al 51’ mister Musso opta per una doppia sostituzione: De Luca e Pazmino lasciano il posto a Castangia e Testori.

Alle 16.01 l’arbitro comanda la ripresa delle ostilità. Nessun cambio tra le file delle due squadre, tuttavia si ricorda l’ingresso in campo di Beani (subentrato a Marrapodi) al 32’.

Termina così 0-0 senza ulteriori emozioni un primo tempo decisamente bloccato, una prima frazione in cui sia Savona che Veloce non sono riuscite a creare grandi problemi ai portieri avversari.

Al 45’ Cavallo tenta di capitalizzare al massimo una punizione da buona posizione, ma la barriera (ben posizionata) respinge: resiste lo 0-0 al Briano.

Al 40’ anche Kuci viene ammonito a causa di un intervento irregolare compiuto ai danni di un avversario.

Al 39’ Caredda direttamente da punizione prova ad impensierire Barile con una splendida conclusione, un tentativo che tuttavia termina largo: brivido per la Veloce!

Al 32’ Frumento opta per una sostituzione: Beani subentra a Marrapodi con Esposito che si abbassa sulla linea dei difensori, il Savona cerca di colpire aumentando il peso offensivo.

Al 31’ Cavallaro viene ammonito per proteste.

Al 25’ prosegue la fase d’impasse: partita su un binario morto con tanti contrasti a centrocampo ma pochissime occasioni da rete, le due compagini faticano tremendamente sotto porta.

Al 16’ Esposito affonda sulla fascia cercando di sbloccare il match, ma il suo tentativo termina sul fondo.

All’8’ entrambe le squadre si studiano in attesa di affondare, partita maschia senza particolari occasioni in questo primo frangente.

Alle 15.00 il direttore di gara comanda il calcio d’inizio del match.

Le formazioni

I padroni di casa guidati da mister Frumento si schierano con Porta, Fancellu, Marrapodi, Di Roccia (C), Kuci, Apicella, Bruzzone, Cavallaro, Rapetti, Caredda, Esposito.

A disposizione ci sono Barbara, Brazzino, Lanzarotti, Moscino, Antonelli, Beani e Dalipi.

Gli ospiti allenati da Fabio Musso rispondono invece con Barile, Cavallo, Pazmino, Sanguineti, Zamboni, Picarelli, Morin, Grasso, Zoppi, De Luca (C) e Diarra.

In panchina si accomodano Siccardi, Calabrò, Camozzi, Testori, Venturi, Poggio, Lamberti e Castangia.

Presentazione

Savona. Oggi presso “l’Augusto Briano” Savona e Veloce si sfidano in occasione dell’anticipo della sedicesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B).