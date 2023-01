Prima A. Camporosso corsaro a Loano: San Francesco battuta nel finale

SAN FRANCESCO LOANO 1 (19′ Bianco M) vs CAMPOROSSO 2 (12′ Calcopietro, 92′ rig Grifo)

52′ Finisce qui! Il Camporosso espugna l’Ellena in dieci uomini.

45′ Calcio di rigore per il Camporosso! Ceccarelli va a contrasto con Monteleone che finisce a terra: per Fanciullacci è giallo e tiro dal dischetto. Parte Grifo…RETE! Imperiesi in vantaggio in inferiorità numerica. Si andrà a giocare ancora per 5 minuti, rigore battuto al 47esimo.

43′ Fuori Calcopietro e dentro Moscatelli: ecco il cambio del Camporosso.

41′ Tiro di Scannapieco che prima viene deviato e poi finisce tra le braccia di Frenna. Monti rileva Rossignolo per Gargano.

40′ San Francesco che prova ad attaccare verso il gol del vantaggio, mentre il Camporosso si difende compatto.

33′ Espulso Giovinazzi! Fanciullaci estrae il secondo giallo e manda sotto la doccia il numero 2 imperiese. Partita, quindi, che potrebbe trovare una svolta.

32′ Bosio per Crudo, ecco la prossima mossa negli imperiesi. Cambia anche Monti: dentro Bianco L al posto dello stesso Donà che non riesce a continuare.

30′ Ora a terra c’è Donà. Gioco momentaneamente spezzettato per via delle diverse interruzioni per soccorrere i giocatori doloranti.

28′ Rientra in campo Calcopietro che aveva subito un colpo in faccia durante un contrasto. Prosegue senza problemi la sua gara.

24′ Bacciarelli devia in corner una conclusione pericolosissima di Messina all’interno dell’area. Brivido per il Camporosso, si infuria Luci.

21′ Fuori Tofanica per Monteleone, ecco la seconda mossa di Luci.

19′ Totaro cerca la conclusione al volo dopo il corner ma la palla finisce alta sopra la traversa. Monti effettua un altro cambio: ad uscire è proprio il numero 11, ecco il turno di Zeggio.

17′ Ottima pressione di Luci su Ceccarini dopo la corsa dal calcio d’angolo Loano sino all’area opposta. Pallone intercettato al portiere e che esce fuori di poco.

11′ Subito ammonito il nuovo entrato per un fallo a centrocampo.

8′ Ed ecco la sostituzione per Badoino che non riesce a continuare: dentro Illiano.

6′ Calcopietro cade in area ma secondo l’arbitro è lui ad aver compiuto fallo in attacco su Badoino: è cartellino giallo con il difensore loanese che lamenta un dolore fisico.

3′ Totaro si libera della marcatura sulla fascia destra e riesce a penetrare all’interno dell’area ospite. Il suo tentativo di cross, tuttavia, si spegne tra le braccia di Frenna.

1′ Bianco allontana di testa un pallone pericolosissimo dalla propria area di rigore. Monti chiede subito di gestire meglio gli spazi e non allungarsi troppo evitando così di scoprirsi agli attacchi del Camporosso.

Riparte l’incontro, fischia nuovamente Fanciullaci.

Secondo tempo

45′ + 3′ Arriva preciso il duplice fischio del direttore di gara. Squadre negli spogliatoi sul risultato di 1-1.

45′ + 1′ Arena interviene fallosamente su Rossignolo fermando un’occasione ghiotta per la San Francesco: giallo per lui.

45′ Tre minuti di recupero alla conclusione della prima frazione di gioco.

40′ Ammonito Giovanazzo tra le fila ospiti. Si accendono gli animi in campo e si crea una mischia. Fanciullaci mantiene fa mantenere la calma, ammonendo sia Rolon sia Luci allo spegnersi di essa.

35′ Il Camporosso appare meno reattivo rispetto ad una prima parte di gara disputata con intensità. La San Francesco, quindi, deve provare ad approfittarne.

31′ Rolon si divora il gol del vantaggio! Ancora Messina servito sulla sinistra che mette in difficoltà che devia il suo tiro sull’esterno. L’attaccante argentino, a pochi passi dalla porta semi sguarnita, mette fuori.

29′ Totaro stoppa bene il suggerimento di Antonelli su punizione, si accentra e scarica a rimorchio per Messina che ci prova nuovamente. Stavolta la palla si spegne abbondantemente a lato della porta.

26′ Messina prova la conclusione da fuori area e Frenna para di piedi: si accende la San Francesco, bella partita sotto l’aspetto dell’intensità.

21′ Ecco arrivare il minuto di raccoglimento al ventunesimo minuto: si ferma il gioco, l’Ellena in silenzio sulla lettura del dispositivo della LND.

19′ Bianco! Pareggia la San Francesco con un bellissimo gol! Girata di destro al volo dopo il bel cross di Antonelli: si torna sulla parità.

17′ Ceccarelli stavolta provvidenziale per evitare il 2-0. Nell’azione precedente Rolon ha tentato il tiro da fuori, mentre poi Giovanazzo si è visto togliere il suo pallone dalla porta dall’estremo difensore savonese.

12′ Gol del Camporosso! Calcopietro si inserisce benissimo per battere in rete una conclusione di un compagno dalla fascia destra: passano gli imperiesi.

10′ Curioso episodio all’Ellena. Continuano i dibattiti tra Serra e Fanciullaci con quest’ultimo deciso ad ammonirlo. Luci infastidito sostituisce il suo numero 4, visibilmente innervosito: dentro Bacciarelli.

7′ Iniziano a ritmi alti le due formazioni, nonostante non sia da segnalare ancora la prima vera occasione da rete.

E dopo il minuto di raccoglimento per la scomparsa Carlo Tavecchio, Fanciullaci fischia l’inizio della partita.

Primo tempo

Le formazioni:

San Francesco Loano: 1 Ceccarini, 2 Donà, 3 Scannapieco, 4 Pastorino, 5 Bianco M, 6 Badoino, 7 Messina, 8 Antonelli, 9 Rossignolo, 10 Rolon, 11 Totaro. A disposizione di mister Ivan Monti ci sono: 12 Scola, 13 Illiano, 14 Caneva, 15 Gentile, 16 Intili, 17 Fumagalli, 18 Bianco L, 19 Zeggio, 20 Gargano.

Camporosso: 1 Frenna, 2 Giovinazzo, 3 Cordì, 4 Serra, 5 Arena, 6 Fazzari, 7 Luci, 8 Crudo, 9 Calcopietro, 10 Grifo, 11 Tofanica. A disposizione di mister Carmelo Luci ci sono: 13 Monteleone, 14 Latella, 15 Bacciarelli, 16 Bosio, 17 Boussaha, 18 Caccamo, 19 Managò, 20 Moscatelli.

Arbitra Andrea Fanciullaci della sezione di Savona.

Loano. Buon pomeriggio a tutti e buon calcio dallo stadio Giorgio Ellena, il palcoscenico di una delle sfide più significative del Girone “A” di Prima Categoria. Di fronte ci sono San Francesco Loano e Camporosso, rispettivamente la terza e la prima forza del campionato. Tra gli uomini di Luci e quelli di Monti c’è un distacco di quattro punti, quindi che include il verificarsi di due scenari in particolari: in caso di vittoria dei savonesi un importante riavvicinamento, mentre gli imperiesi sono chiamati a tentare la fuga in un campo veramente complicato. Insomma, la posta in palio è interessante ed è tempo di tuffarsi sull’incontro.