Preghiera in gennaio per Omar

Mi colpisce il silenzio, così assordante.

Pesa, come le nostre responsabilità, come il senso di impotenza di fronte ai tuoi diritti negati, come se fosse un’ingiusta sorte, solo perché sei nato dal lato sbagliato del Mare Nostrum.

Te ne sei andato così, con una corda stretta intorno al collo a socchiudere per sempre quel respiro che tu avresti voluto libero, certo, sicuro.

Se non hai la cittadinanza non puoi votare, non puoi partecipare ai concorsi, non ti puoi muovere per recarti all’estero, per viaggiare o per un Erasmus, non esisti come individuo.

Ti ferma la polizia ogni volta che esci, controlla il permesso di soggiorno, guardandoti un po’ di traverso e spianando l’arma, perché potresti essere un terrorista islamico.

E poi ti devi ricordare di rinnovarlo, in fila tra mille altri invisibili che noi fingiamo di ignorare fino a quando non ci servono come muratori, badanti, camerieri….

Le tue lotte senza sosta, l’analisi lucida, le parole taglienti che usavi non sono più bastate per accettare l’insostenibile mancanza del diritto ad esistere, perché di questo si tratta.

Omar, 27 anni di questa vita e ti abbiamo fatto perdere persino la voglia di lottare, per te, per chi non ha voce, e soprattutto per noi.

E’ una lacuna del nostro ordinamento così grave che porterà conseguenze esiziali per l’Italia.

Perché a differenza degli altri paesi della UE noi non siamo in grado di legiferare su un diritto essenziale ed irrinunciabile come la cittadinanza.

Non abbiamo neppure approvato una misura di rango minore, come l’introduzione del cosiddetto ius scholae, perché dopo i 1.500 emendamenti presentati dalla Lega, tra cui i più assurdi, se non fossero anche i più inquietanti sul piano della contrarietà alle norme costituzionali, erano quelli che richiedevano, un test scritto sul presepe e una prova orale sulle sagre locali italiane, la Camera ha rimandato a settembre la votazione della riforma della legge in materia di cittadinanza.

Le dimissioni di Draghi hanno fatto sparire anche la semplice possibilità di questa piccola modifica alla legge iniqua: non sarà certo questo parlamento o un Governo tra cui si annoverano ministri che imperturbabili lasciano morire ogni giorno decine di migranti a promuovere una riforma della legge 91/1992.

Se non fossimo un Paese strabico e se alcuni partiti avessero contezza dei problemi reali, non sarebbe così difficile modificare questa indecenza ed allinearci sul tema agli altri Paesi dell’Ue, in cui i bambini nati nel Paese hanno diritto alla cittadinanza dalla nascita (ius soli), indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori come in Portogallo o anche in Germania ovvero acquisiscono il diritto dopo alcuni anni di permanenza come in Svezia.

La legge del 1992 era già anacronistica al momento in cui è stata emanata, considerato che non teneva in alcun conto le trasformazioni sociali in atto, le dinamiche migratorie e l’evoluzione delle politiche sociali, basandosi in modo assurdo sul criterio dello ius sanguinis, così che abbiamo finti italiani nati all’estero e da diverse generazioni che colà vivono, mentre ai figli nati qua da genitori migranti sono richiesti diciotto anni di residenza ininterrotta prima di poter fare domanda per diventare cittadini.

Questa negazione dei diritti è una ferita continua alla democrazia, al vivere civile, alla Carta Costituzionale.

Questa mattina, 14 gennaio, al cimitero Flaminio di Prima porta a Roma ci costringi ad un addio così odioso, così doloroso perché sei parte di noi, anche se siamo colpevoli.

Maria Gabriella Branca

Presidente Nazionale Sinistra Italiana