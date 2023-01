Povertà stabile a Savona, la Caritas assiste 4.000 persone: sintomi di razzismo, ma anche tanta solidarietà

Savona. La povertà a Savona non è aumentata nell’ultimo anno, com’è accaduto ad esempio nelle grandi città (merito soprattutto del reddito di cittadinanza). Le persone che a diverso titolo hanno bisogno di un sostegno sono circa 4000. La rete dell’assistenza funziona, anche grazie a una proficua collaborazione con il Comune e con le altre associazioni. Savona non è indenne a qualche forma di razzismo, ma ci sono anche significative manifestazioni di segno opposto.

Queste e altre sono le considerazioni che ci arrivano da Alessandro Barabino, 52 anni, sposato e tre figli, laureato in scienze naturali, direttore della Caritas diocesana dal marzo del 2018. Un laico, dunque, per scelta del vescovo Calogero Marino. Come volontario è nella Caritas dal 1987.

Barabino, quali sono i sensori che vi permettono di monitorare la situazione della povertà e del disagio a Savona e soprattutto di agire di conseguenza?

“Come dice il suo nome, la Caritas opera nell’abito della Diocesi, quindi a grandi linee da Cogoleto a Finale oltre l’entroterra. Ha otto centri di ascolto parrocchiali, di cui tre in città (San Francesco, San Paolo e S. Trinità alla Chiavella) e uno diocesano in via dei Mille. Da essi ci arrivano le indicazioni su come e dove operare, cercando di farlo sempre salvaguardando la dignità delle persone”.

All’occhio esterno la Caritas è conosciuta soprattutto per le sue attività nel centro di via De Amicis. In che cosa consistono?

“Tutti i pranzi, alcune cene, servizio docce tre volte la settimana e servizio lavanderia”.

Non è poco…

“Crediamo in effetti di dare una buona assistenza, che consiste anche nell’essere vicini alle persone, aiutandole a usufruirne al meglio e offrendo anche, per quanto possibile, un certo accompagnamento psicologico, perché abbiamo a che fare talvolta con soggetti che hanno dipendenze o che soffrono di leggere patologie psichiatriche”.

Oltre a via De Amicis?

“Distribuiamo pacchi viveri attraverso le parrocchie e in via Romagnoli abbiamo un emporio, una sorta di market, a cui si accede dopo colloqui nei centri di ascolto. Quest’ultima iniziativa permette di far fronte ai propri bisogni scegliendo più liberamente e quindi in modo più dignitoso”.

Negli ultimi tempi, diciamo nell’ultimo anno, sono aumentate le persone che si rivolgono a voi? Ed è cambiato l’identikit di queste persone? Nelle grandi città, ad esempio, sono in numero sempre maggiore gli italiani che hanno bisogno di aiuto.

“A Savona no, un aumento considerevole non c’è stato neppure in precedenza. Negli ultimi tempi non abbiamo notato grosse differenze e la risposta vale anche per la percentuale di italiani. Non c’è un’emergenza vera e propria e questo si deve soprattutto al reddito di cittadinanza, che ha contribuito a risolvere molti problemi. È stata una misura determinante per chi ha meno. Alla mensa abbiamo anche una certa utenza ‘di passaggio’, persone che transitano da Savona per pochi giorni e si rivolgono a noi”.

A Savona l’assistenza nel suo complesso è buona?

“Direi di sì, visto che riusciamo ad assistere, nel complesso delle nostre attività, circa 4000 persone. Tengo a rimarcare con forza l’ottima sinergia con il Comune, dagli amministratori alle persone sul campo come gli assistenti sociali. Grande importanza ha pure la collaborazione con le associazioni come S. Egidio, S. Vincenzo, Arci”.

I savonesi sono accoglienti?

“La risposta è sì. Quando si è capito che poteva esserci l’arrivo di profughi dall’Ucraina abbiamo chiesto la disponibilità delle famiglie a ospitarli e la risposta è stata superiore alle aspettative, anche se poi, per fortuna, non ce n’è stato bisogno. Purtroppo ogni tanto abbiamo a che fare con il razzismo, qualche atteggiamento marcato verso chi ha un diverso colore della pelle, anche se non mancano manifestazioni di segno opposto. È un aspetto che ci preoccupa e su cui dobbiamo mantenere la guardia alta nel nostro lavoro quotidiano”.

Savona promossa dalla Caritas, insomma, ma gli esami non finiscono mai…