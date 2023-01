Pontelungo, Luca Breeuwer: “Gruppo unito e società presente, siamo una bella realtà”

Albenga. Giornata positiva per il Pontelungo che supera nettamente l’Aurora Calcio e beneficia dello scontro diretto tra San Francesco Loano e Camporosso, allungando a più 6 sul terzo posto.

Luca Breeuwer è stato tra i protagonisti dell’incontro, parando un calcio di rigore sul finire del primo tempo, quando il risultato era ancora sul 2-0. “Il rigore sul finale del primo tempo poteva metterci in difficoltà. Sono stato ‘bravo’ ed anche fortunato a capire l’angolo – dichiara il portiere -. Però abbiamo fatto una grande partita, non c’è mai stata storia. Siamo forti e stiamo continuando a fare quello che dobbiamo fare”.

Gli albenganesi stanno esprimendo un ottimo gioco, vincendo spesso con ampio margine, come testimoniano le 73 reti segnate a fronte delle sole 13 subite. “Solitamente non sono tanto impegnato durante le partite – dice Breeuwer -. Vederci giocare è bello, giochiamo bene, le stiamo vincendo tutte con convinzione, non dobbiamo fermarci perché davanti corrono e noi dobbiamo essere pronti”.

Il Pontelungo appare una squadra molto coesa, come conferma l’estremo difensore: “Siamo un gruppo molto unito, siamo sempre insieme anche in settimana. Anche la società è sempre presente, siamo una bella realtà. Ne sono molto contento”.

Breeuwer è uno dei giocatori giunti dalla categoria superiore, a conferma delle ambizioni della società. “L’obiettivo è sempre stato chiaro. Ormai è qualche anno che questa società punta al salto di categoria. Noi ce la stiamo mettendo tutta, speriamo di riuscirci” conclude il portiere.