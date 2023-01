Ponte Morandi, la Procura: “Sul viadotto non furono fatte nemmeno le verifiche antisismiche obbligatorie per legge”

Genova. Sul ponte Morandi al momento del crollo non erano state fatte neppure le verifiche antisismiche imposte dalla normativa vigente. È quanto emerge dalla memoria depositata dai sostituti procuratori Massimo Terrile e Walter Cotugno nell’ambito del processo per il crollo che vede imputate 58 persone, a cominciare dagli allora vertici di Aspi e Spea e che riprenderà il 16 gennaio.

La legge (un decreto del 1998 sulle zone sismiche, la successiva ordinanza del presidente del consiglio dei ministri 3274/2003 e un ulteriore decreto sempre del 2003) prevede un obbligo di verifica antisismica da parte dei proprietari (o concessionari) “sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso”. La prima scadenza della normativa era di 5 anni, quindi entro il 20 marzo 2008, poi ci furono diverse proroghe. L’ultima (poi ne è stata stabilità un’ulteriore, ma solo dopo il crollo del viadotto Polcevera) era fissata al 2013.

Sempre la normativa − spiega la Procura allegando decreti e ordinanze − prevedeva che le verifiche dovessero partire dagli edifici e dalle opere collocate nelle zone sismiche a maggior rischio (classificate come zona 1 e zona 2) ma entro la scadenza dovessero riguardare anche le zone a rischio medio o basso (la zona 3 e la zona 4, quest’ultima è quella con cui fino al 2017 era classificata la Val Polcevera dove sorgeva il ponte).

Così non è stato. Aspi per le verifiche antisismiche si era sempre affidata alla controllata Spea, prima (nel 2010) per quelle relative alle opere in zona 1 e 2 e poi, con un successivo contratto del 5 febbraio 2014, per le opere collocate in zona 3 e 4 tra cui il viadotto Polcevera. Un secondo incarico a Spea per le stesse zone era stato affinato il 23 settembre 2016 da completare entro il 31 gennaio del 2017.

Nell’estate del 2015, però, Autostrade incarica la società di ingegneria Edin di verificare specificamente anche il comportamento sismico del viadotto Polcevera. L’incarico era sfociato in una relazione del 24 giugno 2016 intitolata “Analisi sismica preliminare” che però non venne mai consegnata ufficialmente al committente Autostrade e che la Finanza ha poi trovato sul pc di un tecnico dell’azienda.

“Poiché l’elaborato preliminare di Edin − scrive la procura − in sostanza, affermava che il viadotto Polcevera non era in possesso delle caratteristiche strutturali minime ai fini sismici, così come previsto dalle NTC 2008, abbiamo anche ragionevolmente ipotizzato che Autostrade per l’Italia abbia concordato con Edin – non appena avuta conoscenza dei risultati, di non farsi consegnare la relativa relazione”. Secondo la ricostruzione della Procura,

la relazione preliminare di Edin “evidenzia importanti criticità – ma non può portare a termine l’incarico in quanto Autostrade per l’Italia non le fornisce i dati e le informazioni tecniche indispensabili”.

I rapporti tra Aspi ed Edin, a cui era stata chiesta anche una verifica generale sulla sicurezza del viadotto e sugli interventi da eseguire, si erano di fatto interrotti con revoca dell’incarico visto che Edin aveva rilevato criticità e chiesto di poter eseguire verifiche approfondite (tra cui le cosiddette indagini endoscopiche) ma Aspi, spiega la procura, non aveva voluto seguire le raccomandazioni.

Rispetto alle verifiche antisismiche, concludono i pm “nessuna verifica antisismica sul viadotto Polcevera da parte di Edin, ma anche nessuna verifica antisismica da parte di Spea, nonostante essa, come detto, avesse ricevuto l’incarico di procedervi entro il termine massimo del 31.12.2015.

E ancora nel 2017 quando viene predisposto il progetto di retrofitting, i funzionari di Aspi scrivono che in tema di normativa antisismica “è in corso l’approfondimento”.