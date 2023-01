Piana Crixia piange la farmacista Marina De Lorenzi, da oltre trent’anni punto di riferimento del paese

Piana Crixia. Lutto a Piana Crixia per la scomparsa della nota e cara farmacista Marina De Lorenzi, che a febbraio avrebbe compiuto 63 anni.

A piangerla tutta la comunità del piccolo centro valbormidese, ma non solo. Savonese, da oltre trent’anni prestava la sua professionalità nella farmacia Santa Chiara di via Chiarlone, ora affiancata dal figlio Giacomo e da altri due collaboratori.

La notizia della sua morte ha rattristato tutti coloro che la conoscevano, come sottolinea il sindaco Massimo Tappa: “Davvero una grande perdita, Marina era una bella persona e si è sempre spesa molto nel dare consigli e aiutare con competenza e umanità. L’ho incontrata nel 2004 quando sono arrivato a Piana e da allora ho potuto apprezzare le sue doti che tutti le hanno sempre riconosciuto, in primo luogo il suo sorriso che non mancava mai, nemmeno ultimamente nonostante le sue condizioni di salute. Mancherà tanto”.