Peste suina, un nuovo caso in Liguria

Liguria. Altri due casi di peste suina in Liguria e Piemonte. Lo riporta il consueto bollettino emesso dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Al 19 gennaio la mappa della “zona di protezione II” riporta un totale di 269 positività, due in più rispetto all’aggiornamento precedente.

Uno dei due nuovi casi è stato riscontrato in Liguria a Isola del Cantone (nono caso dall’inizio dell’emergenza) in provincia di Genova; l’altro a Malvicino (prima positività) in provincia di Alessandria.

In totale, in Liguria arrivano a 93 le positività totali, mentre in Piemonte sono 176. Salgono a 54 i Comuni in cui è stato osservato almeno un caso di peste suina africana.