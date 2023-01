Peste suina, tre nuove positività in Liguria: in totale 88 casi da inizio emergenza

Liguria. Salgono a 251 i casi di peste suina accertati tra Liguria e Piemonte. Lo rende noto l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta nel consueto bollettino di aggiornamento.

Alla data del 15 gennaio, i positivi sono aumentati di quattro unità rispetto all’aggiornamento precedente: tre sono stati individuati in Liguria, che in totale ha fatto registrare 88 positività; il quarto è stato riscontrato in Piemonte, dove le positività totali sono ora 163.

I tre nuovi casi in Liguria sono stati identificati in provincia di Genova: uno a Isola del Cantone (otto positivi totali), uno a Rossiglione (quindici positivi totali), e uno a Serra Riccò (cinque positivi totali). Il nuovo caso piemontese è stato riscontrato a Castelletto d’Orba in provincia di Alessandria (sesto caso da inizio emergenza).