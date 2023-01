Peste suina, l’Osservatorio Animalista: “Nuovi casi confermano che l’epidemia non si espande”

Sassello. “I pochi nuovi casi positivi di peste suina in cinghiali, accertati recentemente vicino a Sassello ed a Ponzone, sempre entro la zona rossa, confermano che l’epidemia non si espande in modo rapido”. Lo afferma l’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) rispondendo alle dichiarazioni di sindaci locali e organizzazioni agricole: “Se si fosse proceduto sparando nei boschi come loro chiedono ormai tutti i giorni, la situazione sarebbe molto più tragica”.

“Infatti la caccia chiusa nella zona rossa e lo ‘sciopero’ dei cacciatori nelle aree limitrofe, evita che i cinghiali fuggano dai boschi e dalle campagne inseguiti dai cani e dai cacciatori, incrementando a dismisura i contatti tra animali ancora sani e soggetti infetti; eppure è una costatazione semplice, che dovrebbe far riflettere quanti, sindaci e agricoltori che, come detto, criticano i mancati abbattimenti e, addirittura, invocano l’uso dell’esercito (anche con i carri armati e gli elicotteri ?”).

“La soluzione più efficace è – secondo OSA – il completamento della recinzione della zona rossa, il mantenimento della sospensione di ogni abbattimento e l’avvio di studi e prove sulla vaccinazione degli animali con le sostanze e le modalità già attuate in diversi paesi e che rendono infertili gli animali per diversi anni ad ogni somministrazione. E si smetta di usare gabbie di cattura e fucilazioni sommarie, che non servono a nulla, se non a imbarbarire le autorità che le chiedono e le realizzano. E di cominciare a proporre di sparare anche ai lupi per difendere greggi e mandrie, per la cui difesa basta invece rendere obbligatorio l’uso dei cani da pastore abruzzese-maremmano”.