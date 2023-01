Perde il controllo dell’auto e sbatte contro il guardrail in A10: un uomo portato al Santa Corona

Autostrada. Incidente questo pomeriggio in A10 tra Feglino e Spotorno, al chilometro 59+200, in direzione Italia. A essere coinvolta un’autovettura con a bordo un uomo.

Per cause ancora da chiarire, il guidatore ha perso il controllo del veicolo, andando a sbattere violentemente contro il guard rail. A seguito della chiamata al 112, sul posto sono subito intervenuti l’automedica Sierra 4 del 118 con il personale medico e un’ambulanza della Croce Verde di Finalborgo con il personale sanitario. Dopo le prime cure sul luogo del sinistro, il ferito è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Fortunatamente l’uomo a bordo del mezzo non ha subito traumi importanti: per lui è stato disposto un codice giallo, non si trova quindi in pericolo di vita.

A seguito dell’incidente, in autostrada si è formato un po’ di traffico: sono 3 i chilometri di coda tra Finale Ligure e Spotorno in direzione Italia.