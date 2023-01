Savona, Santi attacca: “Per chiudere le strade sono state usate le fioriere buttate via dal sindaco Gervasio nel 1994”

Savona. “Siamo veramente sempre alle solite. Vengono prese decisioni senza un programma preciso. La riprova è che per chiudere le strade sono andati a prendere delle fioriere buttate via a furor di popolo dall’allora sindaco Gervasio nel 1994. Sono l’unico che era già in consiglio allora e ricordo che fine fecero per richiesta degli stessi cittadini. Ora sono andati a recuperarle dove erano depositate in via Vittime di Brescia e le hanno rimesse in centro. Questa è una vergogna per i savonesi, una prova di pochissimo tatto politico, pochissima sensibilità e rispetto verso i cittadini“. Così il consigliere comunale Pietro Santi (Toti per Savona) attacca l’amministrazione comunale in merito alle pedonalizzazioni del centro storico di Savona.

Prosegue accesa la polemica sul progetto di pedonalizzazioni che si sta realizzando in queste settimane. Critiche anche da molti cittadini che hanno promosso una raccolta firme per chiedere la riapertura di corso Italia e dai consiglieri comunali Maurizio Scaramuzza e Fabio Orsi che hanno proposto provocatoriamente di portare “tavolini e carte per ravvivare la zona”.

Santi pone l’accento sulla scarsa frequentazione delle vie chiuse al traffico: “Vorrei sapere a cosa servono pezzi di via vuoti, abbandonati e senza vita. Un esempio è via Ratti: ci passo tutti i giorni ed è completamente deserta. Lo stesso si può dire per corso Italia tra piazza Marconi e via Paleocapa. Sono operazioni che non portano a un abbellimento, a una miglioria e a una qualità della vita migliore per i savonesi, ma solo per poter dire di aver fatto qualcosa. Penso ai poveri negozianti, parecchi sono molto preoccupati: non so se qualcuno passerà ancora di lì“.

Nel mirito del capogruppo anche l’eliminazione degli 80 posti auto: “C’è il grossissimo problema dei parcheggi: io personalmente ho fatto alcune verifiche, da corso Mazzini al centro città ci vogliono 20 minuti, a volte ancora di più. Il traffico in città si è molto appesantito, mancano tutte le vie di sfogo che aiutavano a far defluire il traffico”.

Santi conclude invitando la giunta a fare dietrofront: “Io credo che una buona amministrazione quando fa un atto e poi si rende conto che non porta alcun beneficio, se ha coraggio torna indietro. Sarebbe molto apprezzato”.